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  4. Son dakika: Trabzonspor'da büyük kriz! "İki katını istiyorum..."

Son dakika: Trabzonspor'da büyük kriz! "İki katını istiyorum..."

20.04.2022 12:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto Süper Lig'de bitime 5 hafta kala en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 11 puan önünde liderliğini sürdüren Trabzonspor'da Anthony Nwakaeme krizi yaşanıyor. Bordo - mavili takımın sözleşmesini uzatmak istediği Nijeryalı

Son dakika: Trabzonspor'da büyük kriz! "İki katını istiyorum..."
Anthony Nwakaeme

Anthony Nwakaeme

NİJ Nijerya
Yaş: 33 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Trabzonspor
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Trabzonspor'da yönetimin tüm girişimlerine rağmen yeni sözleşme için bir türlü imza atmayan Anthony Nwakaeme'de bu krizin ardından Edin Visca çıktı.

Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun 1+1 yıllık kontrat, 2 milyon euro maaş teklif ettiği Nijeryalı yıldızın bu teklifi elinin tersiyle ittiği kaydedilirken, Nwakaeme'nin menajeri aracılığıyla 2+1 yıllık sözleşme artı yıllık 3 milyon euro maaş talebinde bulunduğu ifade edildi.

"VISCA'NIN İKİ KATINI İSTİYORUM!"

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Devre arasında Edin Visca transferini masanın üstüne koyan Nwakaeme'nin 'Ona 4,5 milyon euro bonservis ve 1,5 milyon euro maaş verdiniz, ben Visca'nın aldığı maaşın iki katını istiyorum' dediği Ahmet Ağaoğlu'nun ise bu isteği reddettiği belirtildi.

EZELİ RAKİPLERLE TEMASTA

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2 milyon euro maaş artı 1+1 yıllık sözleşmede direten Ağaoğlu'nun 33 yaşındaki yıldızdan haber beklediği bilgisi gelirken, Nwakaeme'nin Fenerbahçe ve Galatasaray ile dirsek teması halinde olması transferi oldukça zorlaştırdığı anlaşıldı.


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Anahtar Kelimeler:
Trabzonspor Edin Visca Anthony Nwakaeme
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