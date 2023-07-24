Son dakika: Trabzonspor'da büyük şok! Yeni transfer Mislav Orsic, 9 ay sahalardan uzak kalacak...

Son dakika haberleri: Süper Lig'in yeni sezonunda zirveyi hedefleyen Trabzonspor, yeni transferinden gelen haberle sarsıldı. Şu ana kadar kadrosuna birçok futbolcuyu katan bordo - mavililerin takviyeleri arasında en dikkat çeken isim Mislav Orsic olmuştu.

Trabzonspor'un Slovenya kampında yapılan antrenmanda sakatlanarak sahayı terk etmek zorunda kalan 30 yaşındaki futbolcunun son durumu belli oldu.

9 AY SAHALARDAN UZAK

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre dizinden sakatlanan Orsic'in çapraz bağlarında yırtık tespit edildi. Tecrübeli futbolcunun sahalardan 9 ay boyunca uzak kalacağı kaydedildi.

Trabzonspor'un ise gün içerisinde resmi açıklamayı yapmasının beklendiği belirtildi.

