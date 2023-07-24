Son dakika: Trabzonspor'da büyük şok! Yeni transfer Mislav Orsic, 9 ay sahalardan uzak kalacak...

Son dakika haberleri: Süper Lig'in yeni sezonunda zirveyi hedefleyen Trabzonspor, yeni transferinden gelen haberle sarsıldı. Şu ana kadar kadrosuna birçok futbolcuyu katan bordo - mavililerin takviyeleri arasında en dikkat çeken isim Mislav Orsic olmuştu.
Trabzonspor'un Slovenya kampında yapılan antrenmanda sakatlanarak sahayı terk etmek zorunda kalan 30 yaşındaki futbolcunun son durumu belli oldu.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre dizinden sakatlanan Orsic'in çapraz bağlarında yırtık tespit edildi. Tecrübeli futbolcunun sahalardan 9 ay boyunca uzak kalacağı kaydedildi.
Trabzonspor'un ise gün içerisinde resmi açıklamayı yapmasının beklendiği belirtildi.