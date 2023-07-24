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Son dakika: Trabzonspor'da büyük şok! Yeni transfer Mislav Orsic, 9 ay sahalardan uzak kalacak...

24.07.2023 09:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Süper Lig'in yeni sezonuna teknik direktör Nenad Bjelica yönetiminde hazırlanan Trabzonspor'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Kadrosuna birçok futbolcuyu katan bordo - mavililerde en dikkat çeken takviye Mislav Orsic olmuştu. Hırvat yıldız, Slovenya'da devam eden hazırlık kampının dün sabah yapılan çalışmasında sakatlanmıştı. MR'ı çekilen bordo - mavili futbolcudan kötü haber geldi. İşte detaylar...

Son dakika haberleri: Süper Lig'in yeni sezonunda zirveyi hedefleyen Trabzonspor, yeni transferinden gelen haberle sarsıldı. Şu ana kadar kadrosuna birçok futbolcuyu katan bordo - mavililerin takviyeleri arasında en dikkat çeken isim Mislav Orsic olmuştu.

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Trabzonspor'un Slovenya kampında yapılan antrenmanda sakatlanarak sahayı terk etmek zorunda kalan 30 yaşındaki futbolcunun son durumu belli oldu.

9 AY SAHALARDAN UZAK

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Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre dizinden sakatlanan Orsic'in çapraz bağlarında yırtık tespit edildi. Tecrübeli futbolcunun sahalardan 9 ay boyunca uzak kalacağı kaydedildi.

Trabzonspor'un ise gün içerisinde resmi açıklamayı yapmasının beklendiği belirtildi.

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