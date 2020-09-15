SON DAKİKA | Trabzonspor'da sakatlık şoku: Ekuban ve Kamil Ahmet Çörekçi...

Karadeniz ekibinde sakatlığı sebebiyle MR'ı çekilen Ekuban, en az 10 gün dinlendirilecek.
Trabzonspor'dan yapılan açıklama şöyle;
Kulüp Doktorumuz Hakan Çelik, Kamil Ahmet Çörekçi ve Caleb Ekuban’ın sağlık durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu.
Beşiktaş maçında sağ baldırına aldığı darbe sonrası oyundan alınan futbolcumuzda yapılan muayene ve MR incelemeleri neticesinde birinci derece kas yaralanması ve kanama tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır.
Beşiktaş maçında sağ kalçasına aldığı darbe sonucu sakatlanıp oyundan alınan futbolcumuzun yapılan muayene ve MR incelemeleri neticesinde uyluk dış rotator kasında kanama tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır.
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