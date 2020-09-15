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  4. SON DAKİKA | Trabzonspor'da sakatlık şoku: Ekuban ve Kamil Ahmet Çörekçi...

SON DAKİKA | Trabzonspor'da sakatlık şoku: Ekuban ve Kamil Ahmet Çörekçi...

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 15.09.2020 15:18 | Son Güncelleme

Trabzonspor'da sakatlığı sebebiyle MR'a giren Ekuban'dan ve sakatlığı bulunan Kamil Ahmet Çörekçi'den haber geldi.

SON DAKİKA | Trabzonspor'da sakatlık şoku: Ekuban ve Kamil Ahmet Çörekçi...

Karadeniz ekibinde sakatlığı sebebiyle MR'ı çekilen Ekuban, en az 10 gün dinlendirilecek.

Trabzonspor'dan yapılan açıklama şöyle;

Kulüp Doktorumuz Hakan Çelik, Kamil Ahmet Çörekçi ve Caleb Ekuban’ın sağlık durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

KAMİL AHMET ÇÖREKÇİ

Beşiktaş maçında sağ baldırına aldığı darbe sonrası oyundan alınan futbolcumuzda yapılan muayene ve MR incelemeleri neticesinde birinci derece kas yaralanması ve kanama tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır.

CALEB EKUBAN

Beşiktaş maçında sağ kalçasına aldığı darbe sonucu sakatlanıp oyundan alınan futbolcumuzun yapılan muayene ve MR incelemeleri neticesinde uyluk dış rotator kasında kanama tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
geçen yıl şampiyon olamayan trabzon bir 10 sene daha bekler.ünal karaman,.sörlot ve sosayı çok ararlar..
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