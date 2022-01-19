Son dakika: Trabzonspor'da şok! Hüseyin Türkmen, Galatasaray derbisinde yok

Süper Lig'in 22. haftasında lider Trabzonspor, Giresunspor'u ağırladı. Bordo-Mavili ekibin büyük baskıyla başlayan karşılaşmaya 5. dakikada yaşanan olay damga vurdu.

DERBİDE YOK

Trabzonspor'da, Giresunsporlu oyuncuya müdahalede bulunan Hüseyin Türkmen, maçın hakemi tarafından sarı kart ile cezalandırıldı. Bu kararın ardından Hüseyin Türkmen, haftaya oynanacak Galatasaray derbisi öncesi cezalı duruma düştü.

23 OCAK'TA YOK

Bu kart ile birlikte cezalı duruma düşen Hüseyin Türkmen, takımının Süper Lig'in 23. haftasında, 23 Ocak günü Galatasaray ile oynayacağı maçta forma giyemeyecek.

(Görüntü beIN SPORTS'tan alınmıştır.)

