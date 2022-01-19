SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Trabzonspor
  4. Son dakika: Trabzonspor'da şok! Hüseyin Türkmen, Galatasaray derbisinde yok

Son dakika: Trabzonspor'da şok! Hüseyin Türkmen, Galatasaray derbisinde yok

19.01.2022 20:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'in 22. haftasında Trabzonspor ile Giresunspor karşı karşıya geldi. Maçın henüz 5. dakikasında sarı kart gören Trabzonsporlu savunma oyuncusu Hüseyin Türkmen, Galatasaray derbisinde cezalı duruma düşmüş oldu.

Son dakika: Trabzonspor'da şok! Hüseyin Türkmen, Galatasaray derbisinde yok

Süper Lig'in 22. haftasında lider Trabzonspor, Giresunspor'u ağırladı. Bordo-Mavili ekibin büyük baskıyla başlayan karşılaşmaya 5. dakikada yaşanan olay damga vurdu.

DERBİDE YOK

aa_26509088

Trabzonspor'da, Giresunsporlu oyuncuya müdahalede bulunan Hüseyin Türkmen, maçın hakemi tarafından sarı kart ile cezalandırıldı. Bu kararın ardından Hüseyin Türkmen, haftaya oynanacak Galatasaray derbisi öncesi cezalı duruma düştü.

23 OCAK'TA YOK

Bu kart ile birlikte cezalı duruma düşen Hüseyin Türkmen, takımının Süper Lig'in 23. haftasında, 23 Ocak günü Galatasaray ile oynayacağı maçta forma giyemeyecek.

(Görüntü beIN SPORTS'tan alınmıştır.)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Terim ve Denizli sonrası tarihi tablo! Sadece bir kişi kaldıTerim ve Denizli sonrası tarihi tablo! Sadece bir kişi kaldı
Kesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra PlusKesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra Plus
Yiğido'dan lidere çelme! Trabzonspor, deplasmanda Sivasspor'la 1-1 berabere kaldıYiğido'dan lidere çelme! Trabzonspor, deplasmanda Sivasspor'la 1-1 berabere kaldı
Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü Trabzonspor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Naz Mila durmuyor! Seksi iç çamaşırıyla yatak pozu

Naz Mila durmuyor! Seksi iç çamaşırıyla yatak pozu

Muhtar maaşları 4 bin 250 lira oldu!

Muhtar maaşları 4 bin 250 lira oldu!

Son dakika: Fatih Terim, Premier Lig'e gidiyor! Dünyaca ünlü hocanın koltuğuna oturacak

Son dakika: Fatih Terim, Premier Lig'e gidiyor! Dünyaca ünlü hocanın koltuğuna oturacak

Son dakika: Sosyal medya karıştı! Beşiktaş taraftarından Sergen Yalçın'a olay tepki

Son dakika: Sosyal medya karıştı! Beşiktaş taraftarından Sergen Yalçın'a olay tepki

Son dakika: Süper Lig'e kar engeli! Yeni Malatyaspor-Beşiktaş maçının tarihi değişti

Son dakika: Süper Lig'e kar engeli! Yeni Malatyaspor-Beşiktaş maçının tarihi değişti

Son dakika: Yusuf Yazıcı transferi resmen açıklandı! İşte milli futbolcumuzun yeni takımı

Son dakika: Yusuf Yazıcı transferi resmen açıklandı! İşte milli futbolcumuzun yeni takımı

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Sinek kaydı tıraş için tahriş etmeyen, en iyi tıraş bıçağı çeşitleri

Sinek kaydı tıraş için tahriş etmeyen, en iyi tıraş bıçağı çeşitleri

Maç neredeyse iptal olacaktı! Kırmızı kart yağmuru

Maç neredeyse iptal olacaktı! Kırmızı kart yağmuru

Evde sizi kolayca fitleştirecek en iyi koşu bandı çeşitleri

Evde sizi kolayca fitleştirecek en iyi koşu bandı çeşitleri

Ligin sonuncusuna gidiyor! Morutan...

Ligin sonuncusuna gidiyor! Morutan...

Rıdvan Dilmen canlı yayında çılgına döndü!

Rıdvan Dilmen canlı yayında çılgına döndü!

Fenerbahçe taraftarı sinirden çıldıracak! Vitor Pereira üzerini çizdi, İsmail Kartal ilk 11'e alıyor

Fenerbahçe taraftarı sinirden çıldıracak! Vitor Pereira üzerini çizdi, İsmail Kartal ilk 11'e alıyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.