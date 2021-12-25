Son dakika: Trabzonspor'dan Süper Lig rekoru geldi! En fazla puan toplayan takım...

Son dakika: Trabzonspor ilk yarıda 46 puan toplayarak rekor kırdı. Süper Lig'de 19. hafta maçında lider Trabzonspor ile Medipol Başakşehir karşı karşıya geldi. Trabzon'da oynanan mücadele 0-0 sona erdi.
Bu beraberliğin ardından Trabzonspor 46, Başakşehir ise 33 puanlada ilk yarıyı kapattı. Trabzonspor 46 puanla, ilk yarılarda en çok puan toplayan takım oldu. Başakşehir, Trabzonspor'a konuk olduğu son 7 Süper Lig maçını kaybetmedi. Süper Lig'de ikinci yarının ilk maçında Trabzonspor, 7 Ocak tarihinde Yeni Malatyaspor'a konuk olacak. Başakşehir ise 8 Ocak'ta Alanyaspor deplasmanına çıkacak.
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