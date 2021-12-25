Son dakika: Trabzonspor'dan Süper Lig rekoru geldi! En fazla puan toplayan takım...

Son dakika: Trabzonspor ilk yarıda 46 puan toplayarak rekor kırdı. Süper Lig'de 19. hafta maçında lider Trabzonspor ile Medipol Başakşehir karşı karşıya geldi. Trabzon'da oynanan mücadele 0-0 sona erdi.

SÜPER LİG REKORU

Bu beraberliğin ardından Trabzonspor 46, Başakşehir ise 33 puanlada ilk yarıyı kapattı. Trabzonspor 46 puanla, ilk yarılarda en çok puan toplayan takım oldu. Başakşehir, Trabzonspor'a konuk olduğu son 7 Süper Lig maçını kaybetmedi. Süper Lig'de ikinci yarının ilk maçında Trabzonspor, 7 Ocak tarihinde Yeni Malatyaspor'a konuk olacak. Başakşehir ise 8 Ocak'ta Alanyaspor deplasmanına çıkacak.

