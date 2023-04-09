Son dakika: Trabzonspor'dan teknik direktör için resmi açıklama! Akıllara Vincenzo Montella ve Fatih Tekke geldi...

Trabzonspor’dan yapılan yazılı açıklamada, bordo mavili takımın yaşadığı talihsiz sonuçların camiayı derinden üzdüğünün farkında olduğu belirtildi. Sağlıklı işleyecek bir organizasyon oluşturmak için emek ve zamana ihtiyaç olunduğu ifade edilen açıklamada, “Öncelikle, kulübümüzün ekonomisini sürdürülebilir hale getirmek için yapılan çalışmalar, geçmiş dönem borçlarının çözümü, sponsorluklar, yeni projeler ve gelecek sezona dair planlamalarımız şeklinde devam etmektedir. Göreve geldiğimiz günden itibaren acil ödemeler çözüme kavuşturulmuş, (250 milyon TL) bu para, sponsorluk ve yönetim kurulu üyelerimizin kulübümüze bağışı şeklinde karşılanmıştır. Mayıs sonuna kadar da yaklaşık 250 milyon TL daha ödeme yapılacaktır” denildi.

"BAŞKA BİR KULÜPTE ÇALIŞTIKLARI İÇİN..."

Bordo mavili takıma teknik direktör arayışının sürdüğü belirtilen açıklamada, “Futbol A Takım planlamamız dahilinde organizasyonumuza uygun teknik direktör adayları belirlenirken, herhangi bir takımı çalıştırmayanların sezon sonu sözleşme imzalamak istemesi, adaylar arasında yer alan bazı isimlerin takım çalıştırmasından dolayı görüşme yapılmasının etik olmayacağı nedeniyle şu an için sonuçlandırılamamıştır. Ancak teknik direktör konusunu kısa bir süre içerisinde gündemimizden çıkartmayı arzuluyoruz. Değerli camiamızın, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da takımlarına desteğini sürdürmelerini, önümüzdeki sezon her türlü yapılanmasını tamamlamış teknik ekip ve oyuncu grubuyla bütün kulvarlarda yarışacak ve başarıdan başarıya koşacak bir takım göreceğini bilmesini isteriz” ifadelerine yer verildi.

MONTELLA VE TEKKE...

Trabzonspor'un yayımladığı bildiri sonrasında son dönemde kulüple adı geçen Vincenzo Montella ve Fatih Tekke isimleri gündeme geldi. Montella; Adana Demirspor'u çalıştırırken, Fatih Tekke de İstanbulspor'un başında görev yapıyor.





