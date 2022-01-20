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Son dakika: Trabzonspor durdurulamıyor! Herkesin istediği genç yıldızı da kaptılar

20.01.2022 12:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzonspor'da son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor... Ara transfer döneminde fırtınalar estiren Trabzonspor, Kouassi, Visca, Puchacz ve Yusuf Erdoğan’ı kadrosuna katarak adeta gövde gösterisi yaptı. Hız kesmeden transferlerine devam eden bordo-mavililer, ezeli rakiplerinin de peşinde olduğu Altınordu forması giyen 19 yaşındaki genç yıldız Enis Destan'ı renklerine bağladı. Trabzonspor'un bu transfer için İzmir ekibin yaklaşık 700 bin euro bonservis ödeyeceği öğrenildi.

Son dakika: Trabzonspor durdurulamıyor! Herkesin istediği genç yıldızı da kaptılar
Enis Destan

Enis Destan

TR Türkiye
Yaş: 20 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Altınordu
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Trabzonspor'u transferde durdurabilene aşk olsun. Süper Lig'de şampiyonluğun en güçlü adayı olan bordo-mavililer, Kouassi, Visca, Puchacz ve Yusuf Erdoğan'dan sonra genç yıldız Enis Destan'ı da kadrosuna kattı.

TRABZONSPOR 700 BİN EURO ÖDEYECEK

Fanatik'in haberine göre, Fırtına, Altınordu’nun 19 yaşındaki forveti için İzmir ekibiyle prensipte anlaştı. Bonservis olarak yaklaşık 700 bin Euro ödenmesi beklenirken, sonraki satıştan pay maddesi de olacak.

KAP AÇIKLAMASI BEKLENİYOR

Teknik direktör Abdulllah Avcı’nın çok istediği ve ‘1-2 sene içinde çok iyi rakamlara Avrupa’ya satabiliriz’ dediği Enis için kısa zamanda KAP açıklamasının yapılması bekleniyor.

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Trabzonspor
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