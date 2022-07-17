SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Trabzonspor
  4. Son dakika Trabzonspor haberi: Abdullah Avcı "Takımın performansından memnunum"

Son dakika Trabzonspor haberi: Abdullah Avcı "Takımın performansından memnunum"

17.07.2022 12:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika Trabzonspor haberleri... Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Slovenya'nın Kranj kentinde 13 gün kamp gerçekleştiren Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor'da futbolcular, 3 gün izne çıktı. Teknik direktör Abdullah Avcı yaptığı açıklamada Son yaptığımız Slovacko karşılaşmasında da takımın ortaya koyduğu oyundan memnunum. Avusturya kampıyla Süper Kupa ve lig karşılaşmalarına hazır halde gireceğiz." şeklinde konuştu. İşte detaylar...

Son dakika Trabzonspor haberi: Abdullah Avcı "Takımın performansından memnunum"

Yurt dışı birinci etap kamp çalışmalarını tamamlayan bordo-mavililer, 20 Temmuz'da Avusturya'nın Bad Haring bölgesinde ikinci dönem kampını yapacağı otelde toplanarak 29 Temmuz'a kadar hazırlıklarını sürdürecek.

Trabzonspor, 30 Temmuz'da Demir Grup Sivasspor ile oynayacağı Turkcell Süper Kupa karşılaşması için 29 Temmuz'da İstanbul'a dönecek.

2 HAZIRLIK MAÇI 19 ANTRENMAN

Karadeniz temsilcisi, Slovenya kampında 2 hazırlık maçı oynarken, kondisyon salonu ve sahada olmak üzere toplam 19 antrenman gerçekleştirdi.

Yaptığı 2 hazırlık maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik alan bordo-mavililer, ilk olarak MTK Budapeşte takımını Vitor Hugo ve Yusuf Erdoğan'ın golleriyle 2-1 mağlup ederken, ikinci karşılaşmasında Çekya'nın Slovacka takımı ile 2-2 berabere kaldı.

Çekya karşılaşmasında Kouassi kaydettiği 2 golle en fazla gol atan oyuncu olurken, Vitor Hugo ve Yusuf Erdoğan da 1'er kez rakip fileleri havalandırdı.

30 KİŞİLİK KADRO

Geçen sezonu şampiyon tamamlayan Trabzonspor'da 30 kişilik kadro, 11 Temmuz'da Danimarkalı oyuncu Andreas Cornelius'un gelmesiyle tamamlandı.

İzin verilen milli oyuncular Uğurcan Çakır ile Dorukhan Toköz 7 Temmuz'da, Eren Elmalı, Doğucan Haspolat, Jens Stryger Larsen, Jean Evrard Kouassi, Anastasios Bakasetas ve Manolis Siopis 9 Temmuz'da, Andreas Cornelius da 11 Temmuz'da kadroya katıldı.

Yeni transfer Trezeguet de vize işlemlerinin tamamlanmasının ardından 9 Temmuz'da kampa dahil oldu.

AVCI, MEMNUN!

Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, takımın antrenmanlardaki performansı ve son oynanan Slovacko maçında ortaya koyduğu oyundan memnun olduğunu söyledi.

Bordo-mavili takımın teknik direktörü, "Takımın temposunu son bölümde arttırdık. Oyuncular buna iyi reaksiyon gösterdi, geri dönüşleri iyi. Bilimsel veriler ışığında oyunculardan neler isteyebileceğimizi de zaten görüyoruz. Ona göre oyunculara yüklemeler yapıyoruz. Son yaptığımız Slovacko karşılaşmasında da takımın ortaya koyduğu oyundan memnunum. Avusturya kampıyla Süper Kupa ve lig karşılaşmalarına hazır halde gireceğiz." şeklinde konuştu.

HAMSİK ÖRNEK OLDU!

Karadeniz ekibinin yurt dışı kampında Slovak yıldız Hamsik, profesyonelliği ile örnek olmaya devam etti.

Trabzon'da 27 Haziran'da başlayan çalışmalara ilk günden itibaren katılan ve en erken kente gelen yabancı futbolcu olan Hamsik, Slovenya kampında tüm maçlarda forma giyerken, antrenmanların da tamamında yer aldı

Slovak oyuncu, antrenmanlar öncesinde 1 saat bireysel olarak kondisyon salonunda çalışarak gençlere de örnek oldu. Bordo-mavili futbolcu, son oynanan Slovacko karşılaşmasında da sahaya kaptan olarak çıktı.

STOPER SIKINTISI

Trabzonspor'un Slovenya kampında sağ stoper oyuncusu eksikliği ön plana çıkan konularda biri oldu.

Bordo-mavili takım, sağ stoper oyuncusu transferinin gerçekleştirilememesi nedeniyle bu mevkide sıkıntı yaşadı. Sol stoper Denswil de sakatlığı nedeniyle kampın son günlerinde takıma dahil oldu. Vitor Hugo ise birkaç gün kas spazmı nedeniyle antrenmanlara katılamadı.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Son şampiyon 2-0'dan döndü ama kazanamadı!Son şampiyon 2-0'dan döndü ama kazanamadı!
G.Saray'da Kerem şoku! Buruk şaştı kaldıG.Saray'da Kerem şoku! Buruk şaştı kaldı
Galatasaray taraftarı alınan mağlubiyetin ardından çileden çıktı!Galatasaray taraftarı alınan mağlubiyetin ardından çileden çıktı!
Anahtar Kelimeler:
Abdullah Avcı Trabzonspor futbol
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kayseri'de otobüs şarampole devrildi!

Kayseri'de otobüs şarampole devrildi!

''Sana yakışmadı Yusuf...'''

''Sana yakışmadı Yusuf...'''

Şahan Gökbakar'la Haluk Levent arasında 'sokak röportajındaki kadın' anlaşmazlığı

Şahan Gökbakar'la Haluk Levent arasında 'sokak röportajındaki kadın' anlaşmazlığı

Galatasaray'da kriz patlak verdi! ''Beni neden aldınız?''

Galatasaray'da kriz patlak verdi! ''Beni neden aldınız?''

Yine olay, yine Diagne!Taraftarlar birbirine girdi, sosyal medya karıştı

Yine olay, yine Diagne!Taraftarlar birbirine girdi, sosyal medya karıştı

Fenerbahçe'de 560 milyonluk fiyasko!

Fenerbahçe'de 560 milyonluk fiyasko!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Üzerindeki her şeyi çıkarttı! Kendisini havuza attı

Üzerindeki her şeyi çıkarttı! Kendisini havuza attı

Dizilere konu olmuştu! Meksikalı uyuşturucu karteli yakalandı

Dizilere konu olmuştu! Meksikalı uyuşturucu karteli yakalandı

Yağ derdine son! Mutfaktaki kurtarıcınız olacak!

Yağ derdine son! Mutfaktaki kurtarıcınız olacak!

'Yaşayan en seksi kadın' unvanı var! Olay iddia

'Yaşayan en seksi kadın' unvanı var! Olay iddia

İlke imza attılar! “Üçlü ilişki yaşıyoruz, iki çocuğumuz var”

İlke imza attılar! “Üçlü ilişki yaşıyoruz, iki çocuğumuz var”

Kahve tutkunları buraya! En lezzetli kahveleri yapmanızı sağlayacak en iyi kahve makineleri

Kahve tutkunları buraya! En lezzetli kahveleri yapmanızı sağlayacak en iyi kahve makineleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.