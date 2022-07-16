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  4. Son dakika Trabzonspor haberi: Herkes Abdülkadir Ömür'ü konuşuyor! Trabzonspor-Budapeşte maçında ortalık karıştı... "Leş gibisin evlat"

Son dakika Trabzonspor haberi: Herkes Abdülkadir Ömür'ü konuşuyor! Trabzonspor-Budapeşte maçında ortalık karıştı... "Leş gibisin evlat"

16.07.2022 08:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika spor haberi... Geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlayan Karadeniz ekibi Trabzonspor'da yeni sezon hazırlıkları hız kesmeden devam ediyor. Son olarak sezon öncesi hazırlık mücadelesinde MTK Budapeşte ile karşı karşıya gelen Bordo-Mavili ekipte genç futbolcu Abdülkerim Ömür'ün performansı eleştiri oklarının hedefi olurken, Ömür sosyal medyada da gündem oldu. İşte detaylar...

Son dakika Trabzonspor haberi: Herkes Abdülkadir Ömür'ü konuşuyor! Trabzonspor-Budapeşte maçında ortalık karıştı... "Leş gibisin evlat"
Abdülkadir Ömür

Abdülkadir Ömür

TR Türkiye
Yaş: 23 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Trabzonspor
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Yeni sezon hazırlıklarına hız kesmeden devam eden son şampiyon Trabzonspor oynadığı ilk hazırlık mücadelesinde MTK Budapeşte ile karşı karşıya gelirken, bordo-mavili ekip rakibini 2-1'lik skorla mağlup etmişti.

Karşılaşmanın ardından Karadenizli ekibin taraftarları sosyal medyada karşılaşmaya dair paylaşımlarda bulunurken, bordo-mavili ekibin 23 yaşındaki oyuncu Abdülkadir Ömür performansıyla eleştiri oklarının hedefi oldu. Taraftarlar genç futbolcunun oyunundan memnun kalmazken, Ömür'le ilgili yüzlerce paylaşım yapıldı.

SINIFTA KALDI!

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İkinci yarının başında oyundan alınan Abdülkadir Ömür'ün performansı Trabzonsporlu futbolseverler tarafından eleştiri yağmuruna tutuldu. Bazı taraftarlar Abdülkadir Ömür'ün yeni sezon öncesi satılıp transferler için kaynak oluşturulması gerektiğini savundu.

İKİNCİ YARI KENARA

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Abdülkadir Ömür ikinci yarının ilk düdüğüyle birlikte oyundan alınırken yerine Bakasetas dahil oldu. Trabzonsporlu taraftarlar sosyal medyada genç futbolcu için yüzlerce paylaşım yaptı. Abdülkadir Ömür'ün eleştiri oklarının hedefi olması dikkat çekti.

İşte bazı taraftarların Abdülkadir Ömür'e dair yaptığı paylaşımlar:

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Trabzonspor Abdülkadir Ömür son dakika haberi
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