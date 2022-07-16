Son dakika Trabzonspor haberi: Herkes Abdülkadir Ömür'ü konuşuyor! Trabzonspor-Budapeşte maçında ortalık karıştı... "Leş gibisin evlat"

Yeni sezon hazırlıklarına hız kesmeden devam eden son şampiyon Trabzonspor oynadığı ilk hazırlık mücadelesinde MTK Budapeşte ile karşı karşıya gelirken, bordo-mavili ekip rakibini 2-1'lik skorla mağlup etmişti.

Karşılaşmanın ardından Karadenizli ekibin taraftarları sosyal medyada karşılaşmaya dair paylaşımlarda bulunurken, bordo-mavili ekibin 23 yaşındaki oyuncu Abdülkadir Ömür performansıyla eleştiri oklarının hedefi oldu. Taraftarlar genç futbolcunun oyunundan memnun kalmazken, Ömür'le ilgili yüzlerce paylaşım yapıldı.

SINIFTA KALDI!

İkinci yarının başında oyundan alınan Abdülkadir Ömür'ün performansı Trabzonsporlu futbolseverler tarafından eleştiri yağmuruna tutuldu. Bazı taraftarlar Abdülkadir Ömür'ün yeni sezon öncesi satılıp transferler için kaynak oluşturulması gerektiğini savundu.

İKİNCİ YARI KENARA

Abdülkadir Ömür ikinci yarının ilk düdüğüyle birlikte oyundan alınırken yerine Bakasetas dahil oldu. Trabzonsporlu taraftarlar sosyal medyada genç futbolcu için yüzlerce paylaşım yaptı. Abdülkadir Ömür'ün eleştiri oklarının hedefi olması dikkat çekti.

İşte bazı taraftarların Abdülkadir Ömür'e dair yaptığı paylaşımlar:





