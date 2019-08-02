Trabzonspor, Ivanildo transferini açıkladı

Trabzonspor'dan son dakika transfer açıklaması... Transferin en hareketli takımlarından biri olan Trabzonspor, bir transferde daha mutlu sona ulaştı! Trabzonspor, Sporting Lizbon forması giyen Jorge Mendes Fernandes'i 1 yıllığına kiraladıklarını KAP'a bildirdi.

Bordo-mavililer, kiralama ücreti olarak Sporting Lizbon'a 60 bin Euro, oyuncuya ise 540 bin Euro ücret ödeyecek.

