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Trabzonspor, Ivanildo transferini açıkladı

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 02.08.2019 21:54 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre; Trabzonspor, Portekiz ekibi Sporting Lizbon'dan Ivanildo Jorge Mendes Fernandes'in 1 yıllığına kiralandığını KAP'a bildirdi.

Trabzonspor, Ivanildo transferini açıkladı

Trabzonspor'dan son dakika transfer açıklaması... Transferin en hareketli takımlarından biri olan Trabzonspor, bir transferde daha mutlu sona ulaştı! Trabzonspor, Sporting Lizbon forması giyen Jorge Mendes Fernandes'i 1 yıllığına kiraladıklarını KAP'a bildirdi.

Bordo-mavililer, kiralama ücreti olarak Sporting Lizbon'a 60 bin Euro, oyuncuya ise 540 bin Euro ücret ödeyecek.

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