Son dakika: Trabzonspor - Karagümrük maçında talihsiz an! Kendisini bir anda yere bıraktı...

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de lider Trabzonspor, Fatih Karagümrük'ü ağırladı. Bordo - mavililer, maçın 2. dakikasında adeta bir şok yaşadı. Hüseyin Türkmen, sakatlık geçirdi ve oyuna devam edemedi...

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Fatih Karagümrük'ü konuk eden Trabzonspor'da şoke eden bir olay yaşandı.

BİR ANDA YERDE KALDI

Bordo - mavililerin deneyimli savunma oyuncusu Hüseyin Türkmen, karşılaşmanın 2. dakikasında kendisini yere bıraktı.

DEĞİŞİKLİK İSTEDİ

Acı içinde yerde kalan Hüseyin Türkmen, sağ bacağını tutarak değişiklik istedi.

KENARA GELDİ

Türkmen, tedavisinin ardından oyun alanının kenarına geldi.

AHMETCAN GİRECEKTİ, VAZGEÇİLDİ

Oyundan çıkmak zorunda kalan Hüseyin Türkmen'in yerine oyuna girmek için önce Ahmetcan Kaplan hazırlık yaptı ancak teknik direktör Abdullah Avcı, fikrini değiştirdi ve Yusuf Erdoğan'ı sahaya sürdü.

DURUMU MAÇ SONRASINDA BELLİ OLACAK

Hüseyin Türkmen'in son durumu maçtan sonra çekilecek MR sonrasında belli olacak.

Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır



