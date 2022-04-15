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Son dakika: Trabzonspor - Karagümrük maçında talihsiz an! Kendisini bir anda yere bıraktı...

15.04.2022 20:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Fatih Karagümrük'ü konuk etti. Bordo - mavililer, karşılaşmanın hemen başında sakatlıkla sarsıldı. Trabzonspor'un stoper oyuncusu Hüseyin Türkmen, maçın 2. dakikasında bir anda kendisini yere bıraktı. Değişiklik istendi ve oyuna Ahmetcan Kaplan girdi. Hüseyin Türkmen, sağ bacağını tutarak oyundan ayrıldı.

Son dakika: Trabzonspor - Karagümrük maçında talihsiz an! Kendisini bir anda yere bıraktı...
Hüseyin Türkmen

Hüseyin Türkmen

TR Türkiye
Yaş: 24 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Trabzonspor
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Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de lider Trabzonspor, Fatih Karagümrük'ü ağırladı. Bordo - mavililer, maçın 2. dakikasında adeta bir şok yaşadı. Hüseyin Türkmen, sakatlık geçirdi ve oyuna devam edemedi...

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Fatih Karagümrük'ü konuk eden Trabzonspor'da şoke eden bir olay yaşandı.

BİR ANDA YERDE KALDI

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Bordo - mavililerin deneyimli savunma oyuncusu Hüseyin Türkmen, karşılaşmanın 2. dakikasında kendisini yere bıraktı.

DEĞİŞİKLİK İSTEDİ

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Acı içinde yerde kalan Hüseyin Türkmen, sağ bacağını tutarak değişiklik istedi.

KENARA GELDİ

Türkmen, tedavisinin ardından oyun alanının kenarına geldi.

AHMETCAN GİRECEKTİ, VAZGEÇİLDİ

Oyundan çıkmak zorunda kalan Hüseyin Türkmen'in yerine oyuna girmek için önce Ahmetcan Kaplan hazırlık yaptı ancak teknik direktör Abdullah Avcı, fikrini değiştirdi ve Yusuf Erdoğan'ı sahaya sürdü.

DURUMU MAÇ SONRASINDA BELLİ OLACAK

Hüseyin Türkmen'in son durumu maçtan sonra çekilecek MR sonrasında belli olacak.

Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır


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Anahtar Kelimeler:
Fatih Karagümrük Trabzonspor
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