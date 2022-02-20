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Son dakika: Trabzonspor maçında yürekler ağza geldi! Bu görüntü sosyal medyada gündem oldu...

20.02.2022 16:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Süper Lig'in 26. haftasında Alanyaspor ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Alanya'da çok güzel bir havada oynanan karşılaşmaya ev sahibi ekibin taraftarlarının ilgisi büyüktü. Stadın büyük bir bölümünün dolu olduğu gözlenirken, içeri giremeyen iki taraftarın ekranlara yansıyan görüntüsü sosyal medyada gündem oldu. Maçı izlemek için stadyum dışında bulunan ağaca tırmanan iki taraftar yürekleri ağza getirdi. Maçın spikerinin bile şaşıp kaldığı bu olay gündem oldu...

Son dakika: Trabzonspor maçında yürekler ağza geldi! Bu görüntü sosyal medyada gündem oldu...

Son dakika Trabzonspor haberleri: Abdullah Avcı yönetimindeki Trabzonspor şampiyonluğa koşuyor... Rakipleri ile her geçen gün puan farkını açan bordo-mavililer bu hafta da Alanyaspor deplasmanına konuk oldu. Ev sahibi ekibin taraftarları maça büyük bir ilgi gösterdi. Stadyumun büyük bir bölümünün dolu olduğu gözlenirken maçta yaşanan bir olay sosyal medyada gündem oldu.

AĞACA ÇIKIP MAÇI İZLEDİLER!

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Karşılaşmayı izlemek isteyen iki Alanyaspor taraftarı stadyuma giremeyince çözümü dışarıda bulunan ağaca tırmanmakta buldu. Yüksek bir ağaca tırmanarak maçı izlemeye çalışan bu iki taraftarın görüntüsü maç esnasında gösterilince sosyal medyada gündem oldu.

MAÇIN SPİKERİ BİLE ŞAŞTI KALDI

Maçın spikeri ekranlara bu görüntünün gelmesi üzerine şaşkınlığını gizleyemedi. Çok tehlikeli bir olay olduğunu belirten spiker olay karşısında büyük şaşkınlık yaşadı.

(Görüntüler beIN SPORTS'tan alınmıştır.)

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