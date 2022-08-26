Son dakika: Trabzonspor, Naci Ünüvar transferini bitirdi! Ajax'tan geliyor...

Son dakika haberleri: Yeni sezona şampiyonluk parolasıyla giren Trabzonspor, hedefi doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdürüyordu. Kadrosuna birçok yeni ismi katan bordo - mavililer, orta saha takviyesi için harekete geçmişti.

Trabzonspor, Hollanda Ligi Eredivisie devi Ajax'ın orta saha oyuncusu Naci Ünüvar'ı kadrosuna kattı.

Bordo - mavililer, oyuncunun kiralık transferi için Ajax ile anlaşmaya vardı.

Kısa süre içerisinde imza için Türkiye'ye gelmesi beklenen Ünüvar'ın Galatasaray maçı kadrosunda olup olmayacağı da belli oldu.

Naci Ünüvar, Galatasaray maçını Medical Park Stadyumu tribünlerinden takip edecek.



