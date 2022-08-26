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Son dakika: Trabzonspor, Naci Ünüvar transferini bitirdi! Ajax'tan geliyor...

26.08.2022 22:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu şampiyonlukla tamamlayan Trabzonspor, yeni sezona da aynı hedefle girdi. Oynadığı 3 maçta 2 galibiyet - 1 mağlubiyet alan bordo - mavililer, transferde de hareketli saatler geçiriyor. Orta saha takviyesi için harekete geçen Trabzonspor'un gündemine Hollanda Ligi Eredivisie devi Ajax'tan Naci Ünüvar gelmişti. Karadeniz ekibi, oyuncunun kiralık transferi için anlaşmaya vardı.

Son dakika: Trabzonspor, Naci Ünüvar transferini bitirdi! Ajax'tan geliyor...

Son dakika haberleri: Yeni sezona şampiyonluk parolasıyla giren Trabzonspor, hedefi doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdürüyordu. Kadrosuna birçok yeni ismi katan bordo - mavililer, orta saha takviyesi için harekete geçmişti.

Trabzonspor, Hollanda Ligi Eredivisie devi Ajax'ın orta saha oyuncusu Naci Ünüvar'ı kadrosuna kattı.

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Bordo - mavililer, oyuncunun kiralık transferi için Ajax ile anlaşmaya vardı.

Kısa süre içerisinde imza için Türkiye'ye gelmesi beklenen Ünüvar'ın Galatasaray maçı kadrosunda olup olmayacağı da belli oldu.

Naci Ünüvar, Galatasaray maçını Medical Park Stadyumu tribünlerinden takip edecek.


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