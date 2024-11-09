SON DAKİKA: Trabzonspor Rizespor deplasmanından eli boş döndü!

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geldi. Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan mücadelede gülen taraf 3-1'lik skorla Rizespor oldu.
Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 45+10. dakikada Amir Hadziahmetovic, 71. dakikada David Akintola ve 81. dakikada Ibrahim Olawoyin kaydetti. Trabzonspor'un tek golü 23. dakikada Edin Visca'dan geldi.
Bu sezon 3. mağlubiyetini alan Trabzonspor ligde oynadığı son 3 maçta yenildi. Bordo mavili takım bu süreçte Göztepe, Fenerbahçe ve Rizespor'a boyun eğdi. Şenol Güneş'in takımı bu sezon sadece iki maçta galip geldi.
İlhan Palut'un çalıştırdığı Rizespor, son 4 maçta 3. galibiyetini aldı.