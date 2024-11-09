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SON DAKİKA: Trabzonspor Rizespor deplasmanından eli boş döndü!

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
09.11.2024 21:09
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Süper Lig'in 12. haftasında Çaykur Rizespor'a konuk olan Trabzonspor rakibine 3-1 mağlup oldu. İşte detaylar...

SON DAKİKA: Trabzonspor Rizespor deplasmanından eli boş döndü!

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geldi. Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan mücadelede gülen taraf 3-1'lik skorla Rizespor oldu.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 45+10. dakikada Amir Hadziahmetovic, 71. dakikada David Akintola ve 81. dakikada Ibrahim Olawoyin kaydetti. Trabzonspor'un tek golü 23. dakikada Edin Visca'dan geldi.

TRABZONSPOR GALİBİYETE HASRET!

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Bu sezon 3. mağlubiyetini alan Trabzonspor ligde oynadığı son 3 maçta yenildi. Bordo mavili takım bu süreçte Göztepe, Fenerbahçe ve Rizespor'a boyun eğdi. Şenol Güneş'in takımı bu sezon sadece iki maçta galip geldi.

İlhan Palut'un çalıştırdığı Rizespor, son 4 maçta 3. galibiyetini aldı.

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Trabzonspor
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