SON DAKİKA: Trabzonspor Rizespor deplasmanından eli boş döndü!

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geldi. Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan mücadelede gülen taraf 3-1'lik skorla Rizespor oldu.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 45+10. dakikada Amir Hadziahmetovic, 71. dakikada David Akintola ve 81. dakikada Ibrahim Olawoyin kaydetti. Trabzonspor'un tek golü 23. dakikada Edin Visca'dan geldi.

TRABZONSPOR GALİBİYETE HASRET!

Bu sezon 3. mağlubiyetini alan Trabzonspor ligde oynadığı son 3 maçta yenildi. Bordo mavili takım bu süreçte Göztepe, Fenerbahçe ve Rizespor'a boyun eğdi. Şenol Güneş'in takımı bu sezon sadece iki maçta galip geldi.

İlhan Palut'un çalıştırdığı Rizespor, son 4 maçta 3. galibiyetini aldı.