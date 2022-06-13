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Son dakika: Trabzonspor, transferi bitiriyor! Mahmoud Trezeguet, adım adım Fırtına'ya...

13.06.2022 08:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de 2021/22 Ahmet Çalık Sezonu'nun bitimine 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor, yeni sezona oldukça iddialı bir kadroyla girmek istiyor. Anthony Nwakaeme ile anlaşmaya varamayan bordo - mavililerde hedef; Fenerbahçe'nin de istediği Mahmoud Trezeguet'yi transfer etmek.

Son dakika: Trabzonspor, transferi bitiriyor! Mahmoud Trezeguet, adım adım Fırtına'ya...

Son dakika haberleri: Trabzonspor'da gündem Mahmoud Trezeguet... Yeni kontrat konusunda Nijeryalı yıldız Anthony Nwakaeme ile bir türlü anlaşmaya varamayan bordo - mavililer, Mısırlı yıldızla kanattaki boşluğu doldurmak istiyor.

İtalyan basınına göre; Fenerbahçe'nin de Trezeguet’ye ilgisi var ancak Trabzonspor görüşmelerde daha önde. Aston Villa, 1 yıl sözleşmesi kalan 27 yaşındaki isim için 4 milyon Euro’dan kapıyı açarken, Bordo-Mavili yönetim pazarlıkları sürdürüyor.

ONLINE GÖRÜŞME

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Rakamı daha uygun seviyelere çekmeye çalışan Fırtına’da, teknik direktör Abdullah Avcı da sürece dahil oldu. Oyuncu ile görüntülü konuşma gerçekleştiren Avcı, gelecek sezonki planlarını Trezeguet’ye anlattı. Geçtiğimiz yıl hemen her transferde devreye giren ve yaptığı görüşmelerle oyuncuların ikna olmasında kilit rol oynayan Abdullah hoca, aynı politikayı izliyor.

YOĞUN İLGİDEN MEMNUN

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Trabzonspor’un ısrarcı tavrı ve yoğun ilgisinden memnun kalan Mısırlı futbolcunun, Bordo- Mavili formayı giymeye oldukça sıcak baktığı öğrenilirken, bu hafta transferde ciddi aşama kaydedilmesi bekleniyor. Kasımpaşa’da sergilediği müthiş performansın ardından 2019’da 10 milyon Euro bonservisle Aston Villa’ya transfer olan Trezeguet, bu sezonun ikinci yarısında Başakşehir’de çıktığı 13 lig maçında 6 gol, 4 asistlik skor katkısı göstermişti.

GERRARD DÜŞÜNMÜYOR

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Premier Ligi 14. sırada tamamlayan Aston Villa, gelecek sezon kadroda önemli bir revizyona hazırlanıyor. İngiliz ekibinin teknik patronu Steven Gerrard daha güçlü bir takım kurmak isterken, devre arasında kiralık gönderdiği Trezeguet’yi önümüzdeki yıl da kadroda düşünmüyor. Transfer sürecinde Mısırlı yıldızın yapacağı kulüp tercihi belirleyici olacak. İlk etapta bonservis olarak kapı 4 milyon Euro’dan açılsa da Aston Villa’nın rakamı düşürebileceği öğrenildi.


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