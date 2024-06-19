SON DAKİKA: Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu'ndaki rakibi belli oldu!

Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu'ndaki rakibi Ruzomberok (Slovakya) - Tobol (Kazakistan) galibi oldu.

Bordo-mavililer ilk mücadelesini deplasmanda oynayacak.

İLK MAÇ 25 TEMMUZ'DA

2'nci ön eleme maçları 25 Temmuz ve 1 Ağustos tarihleri arasında oynanacak. Karadeniz ekibi de üçüncü ve play-off turlarını geçerse yeni formattaki gruba kalmış olacak.

İŞTE DİĞER EŞLEŞMELER

Ajax - Vojvodina

Llapi / Wisla Krakow - Rapid Wien

Kilmarnock - Cercle Bruge

Molde - Silkeborg

Paksi / Corvinul - Rijeka

Braga - Maccabi Petah Tikva

Panathinaikos - Botev Plovdiv / Maribor

S.Tiraspol / Zire - Elfsborg / Pafos





