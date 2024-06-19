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SON DAKİKA: Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu'ndaki rakibi belli oldu!

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
19.06.2024 14:13
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Son dakika... Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda Ruzomberok (Slovakya) - Tobol (Kazakistan) eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak. İşte detaylar...

SON DAKİKA: Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu'ndaki rakibi belli oldu!

Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu'ndaki rakibi Ruzomberok (Slovakya) - Tobol (Kazakistan) galibi oldu.

Bordo-mavililer ilk mücadelesini deplasmanda oynayacak.

İLK MAÇ 25 TEMMUZ'DA

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2'nci ön eleme maçları 25 Temmuz ve 1 Ağustos tarihleri arasında oynanacak. Karadeniz ekibi de üçüncü ve play-off turlarını geçerse yeni formattaki gruba kalmış olacak.

İŞTE DİĞER EŞLEŞMELER

Ajax - Vojvodina
Llapi / Wisla Krakow - Rapid Wien
Kilmarnock - Cercle Bruge
Molde - Silkeborg
Paksi / Corvinul - Rijeka
Braga - Maccabi Petah Tikva
Panathinaikos - Botev Plovdiv / Maribor
S.Tiraspol / Zire - Elfsborg / Pafos

Euro 2024 Canlı Skor


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