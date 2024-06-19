SON DAKİKA: Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu'ndaki rakibi belli oldu!

Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu'ndaki rakibi Ruzomberok (Slovakya) - Tobol (Kazakistan) galibi oldu.
Bordo-mavililer ilk mücadelesini deplasmanda oynayacak.
2'nci ön eleme maçları 25 Temmuz ve 1 Ağustos tarihleri arasında oynanacak. Karadeniz ekibi de üçüncü ve play-off turlarını geçerse yeni formattaki gruba kalmış olacak.
Ajax - Vojvodina
Llapi / Wisla Krakow - Rapid Wien
Kilmarnock - Cercle Bruge
Molde - Silkeborg
Paksi / Corvinul - Rijeka
Braga - Maccabi Petah Tikva
Panathinaikos - Botev Plovdiv / Maribor
S.Tiraspol / Zire - Elfsborg / Pafos