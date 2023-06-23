Son dakika: Trabzonspor, yeni sezon formalarını tanıttı! 6 dakikalık videoda dikkat çeken detay...

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de geride bıraktığımız sezonu 57 puanla 6. sırada tamamlayan Trabzonspor, yeni sezonda hedefini şampiyonluk olarak belirledi. Teknik direktör Nenad Bjelica yönetiminde hazırlıklarını sürdüren bordo - mavililerin 2023/24 sezonunda giyeceği formalar da tanıtıldı.

Resmi Twitter hesabından paylaşılan 6 dakikalık videoda tanıtılan formalar, taraftarların beğenisini topladı ve aynı zamanda birçok Trabzonsporlu'yu duygulandırdı.

Ayrıca bordo - mavili kulübün videosunda dünyanın dört bir yanında olan taraftarlara yer verildi.

Başkan Ertuğrul Doğan ise tanıtım öncesinde Twitter'dan yaptığı paylaşımda "Uzaklarda yaşadığın için hasret ne demek en iyi sen bilirsin…" ifadelerini kullandı.

SPONSORLUK AÇIKLAMASI

Öte yandan Trabzonspor, forma sponsorluğu için Joma Türkiye ile 3 yıllık anlaşmaya varıldığını duyurdu.

İşte Trabzonspor'dan yapılan açıklama;

"Kulübümüz forma sponsorluğu konusunda As Spor Malzemeleri Sanayi ve Tic. Ltd. Şti. (Joma Türkiye) ile 3 yıllık anlaşma sağlamıştır. Anlaşmaya göre Joma Türkiye, profesyonel takımımızın ihtiyacı olan tüm ürün ve malzemelerin tedarikini sağlayacak, bu ürünler aynı zamanda TS Club mağazalarında da satışa sunulacaktır."



