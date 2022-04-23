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Son dakika: Trabzonsporlu Bakasetas'ın her şeyi tepetaklak oldu!

23.04.2022 19:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'in lideri Trabzonspor'da bitime kısa süre kala şampiyonluk heyecanı yaşanırken, son haftalarda gelen puan kayıpları sonrası taraftarlar, futbolcuların performansındaki düşüş nedeniyle tepki göstermişti. Bordo - mavililerin yıldız futbolcusu Anastasios Bakasetas ise son dönemdeki performansıyla eleştiri oklarının hedefindeki isimlerden biri oldu.

Son dakika: Trabzonsporlu Bakasetas'ın her şeyi tepetaklak oldu!
Anastasios Bakasetas

Anastasios Bakasetas

YUN Yunanistan
Yaş: 29 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Trabzonspor
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Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de en büyük şampiyonluk adayı olan Trabzonspor'da oyundaki gerileme dikkatlerden kaçmadı. Son 4 maçında galibiyet alamayan bordo - mavililerde oyuncuların bireysel performanslarında düşüş gözlemlendi. Bu oyuncular arasında en dikkat çekeni ise Anastasios Bakasetas oldu...

Süper Lig'de son viraja girilirken lider Trabzonspor'un grafiğinin aşağı doğru inmesi, taraftarlarda tedirginlik yarattı.

Bordo - mavililerin Yunan yıldızı Anastasios Bakasetas'ın performansındaki düşüş, eleştiri toplamıştı.

3 AYDIR SKOR KATKISI YOK

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Bakasetas; 3 aydır skora etki edemezken, 7 aydır yalnızca 1 gol kaydedebildi.

SAKATLIK SONRASI 1 GOL - 2 ASİST

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Süper Lig'in ilk devresinde adeta fırtına gibi esen yıldız futbolcu, 13 gol - 5 asistlik performansıyla dikkatleri üzerine çekmişti. Ancak yaşadığı sakatlık sonrası istediği gibi dönemeyen 28 yaşındaki Bakasetas, 24 maçta yalnızca 1 gol - 2 asist yapabildi.

TRANSFER İDDİALARI

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Bakasetas için son dönemde çıkan transfer iddiaları da bu performans sonrası gündeme gelmeye başladı. Öyle ki Yunan oyuncu için Portekiz ekibi Sporting'in anlaşma sağlandığı iddiaları ortaya atılmıştı. Ayrıca İtalyan temsilcisi Fiorentina'nın da başarılı orta saha ile adı anılıyor.

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Spor Toto Süper Lig Trabzonspor Anastasios Bakasetas
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