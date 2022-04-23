Son dakika: Trabzonsporlu Bakasetas'ın her şeyi tepetaklak oldu!

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de en büyük şampiyonluk adayı olan Trabzonspor'da oyundaki gerileme dikkatlerden kaçmadı. Son 4 maçında galibiyet alamayan bordo - mavililerde oyuncuların bireysel performanslarında düşüş gözlemlendi. Bu oyuncular arasında en dikkat çekeni ise Anastasios Bakasetas oldu...

Süper Lig'de son viraja girilirken lider Trabzonspor'un grafiğinin aşağı doğru inmesi, taraftarlarda tedirginlik yarattı.

Bordo - mavililerin Yunan yıldızı Anastasios Bakasetas'ın performansındaki düşüş, eleştiri toplamıştı.

3 AYDIR SKOR KATKISI YOK

Bakasetas; 3 aydır skora etki edemezken, 7 aydır yalnızca 1 gol kaydedebildi.

SAKATLIK SONRASI 1 GOL - 2 ASİST

Süper Lig'in ilk devresinde adeta fırtına gibi esen yıldız futbolcu, 13 gol - 5 asistlik performansıyla dikkatleri üzerine çekmişti. Ancak yaşadığı sakatlık sonrası istediği gibi dönemeyen 28 yaşındaki Bakasetas, 24 maçta yalnızca 1 gol - 2 asist yapabildi.

TRANSFER İDDİALARI

Bakasetas için son dönemde çıkan transfer iddiaları da bu performans sonrası gündeme gelmeye başladı. Öyle ki Yunan oyuncu için Portekiz ekibi Sporting'in anlaşma sağlandığı iddiaları ortaya atılmıştı. Ayrıca İtalyan temsilcisi Fiorentina'nın da başarılı orta saha ile adı anılıyor.

