SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. İngiltere
  4. Son dakika transfer haberi: Acun Ilıcalı resmen açıkladı! Fenerbahçe'den Allahyar Sayyadmanesh'in transferi bitti

Son dakika transfer haberi: Acun Ilıcalı resmen açıkladı! Fenerbahçe'den Allahyar Sayyadmanesh'in transferi bitti

28.01.2022 16:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Acun Ilıcalı, Allahyar Sayyadmanesh'in Hull City için sağlık kontrollerinden geçtiğini açıkladı. Fenerbahçe forması giyen Allahyar'ı resmen renklerine bağlayan Hull City ilk transferini yapmış oldu.

Son dakika transfer haberi: Acun Ilıcalı resmen açıkladı! Fenerbahçe'den Allahyar Sayyadmanesh'in transferi bitti

İngiltere Championship takımlarından Hull City'yi satın alan Acun Ilıcalı, Fenerbahçe'de forma giyen Allahyar'ı transfer ettiklerini resmen açıkladı.

"KAZANMAK İÇİN HULL CITY'DEYİM"

acun-FngL_cover

Hull City'nin basın toplantısına katılan Ilıcalı, "Ben başarı için yaşıyorum. Kulüp sahipliği maceram başlıyor ve futbolda da aynı başarıyı yakalamayı deneyeceğim. Herkesi mutlu edecek şeyler kazanmak için Hull City'deyim." dedi.

"SAĞLIK KONTROLLERİNDEN GEÇTİ"

1200x627-fenerbahcede-neseli-antrenman-1562362289238

Fenerbahçe'den yaptığı ilk transferi açıklayan Ilıcalı, "Allahyar ile her konuda anlaştık. Bugün sağlık kontrollerinden geçti. Hayırlı olsun. Ondan çok umutluyum" ifadelerini kullandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ve beklenen an geldi! Fenerbahçe, Joachim Löw ile prensip anlaşmaya vardı...Ve beklenen an geldi! Fenerbahçe, Joachim Löw ile prensip anlaşmaya vardı...
Askerlik yerleri ve tarihleri belli oldu!Askerlik yerleri ve tarihleri belli oldu!
Hull City'nin yeni teknik direktörü Şota Arveladze olduHull City'nin yeni teknik direktörü Şota Arveladze oldu
Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Futbol Kulübü Acun Ilıcalı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ece Erken tabuta kapanıp ağladı! Sözleri yürek yaktı

Ece Erken tabuta kapanıp ağladı! Sözleri yürek yaktı

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Ve beklenen an geldi! Fenerbahçe, Joachim Löw ile prensip anlaşmaya vardı...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Ve beklenen an geldi! Fenerbahçe, Joachim Löw ile prensip anlaşmaya vardı...

Akaryakıta zam beklentisi!

Akaryakıta zam beklentisi!

Son dakika Galatasaray haberi: Galatasaray taraftarı sevinçten çılgına döndü! 600 milyon euroluk hamle...

Son dakika Galatasaray haberi: Galatasaray taraftarı sevinçten çılgına döndü! 600 milyon euroluk hamle...

Muslera'nın yerine dünya devinin kalecisi geldi!

Muslera'nın yerine dünya devinin kalecisi geldi!

Galatasaray, Spor Toto 1. Lig ekibinden 6 yedi!

Galatasaray, Spor Toto 1. Lig ekibinden 6 yedi!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Fazla ısınan bilgisayarların kahramanı en iyi notebook soğutucu tavsiyeleri

Fazla ısınan bilgisayarların kahramanı en iyi notebook soğutucu tavsiyeleri

Son dakika Galatasaray haberi: Galatasaray'da kazan kaynadı! İstifası istendi ve takımdan ayrıldı!

Son dakika Galatasaray haberi: Galatasaray'da kazan kaynadı! İstifası istendi ve takımdan ayrıldı!

Evde sizi kolayca fitleştirecek en iyi koşu bandı çeşitleri

Evde sizi kolayca fitleştirecek en iyi koşu bandı çeşitleri

Rıdvan Dilmen'den olay iddia! ''12-13 puan...''

Rıdvan Dilmen'den olay iddia! ''12-13 puan...''

Ne yaptın Nazım Sangare! Herkes onu konuştu

Ne yaptın Nazım Sangare! Herkes onu konuştu

Bu hata dünya gündeminde! Osayi Samuel'den hileli pas! 'Maç tekrarı...'

Bu hata dünya gündeminde! Osayi Samuel'den hileli pas! 'Maç tekrarı...'

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.