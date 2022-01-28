Son dakika transfer haberi: Acun Ilıcalı resmen açıkladı! Fenerbahçe'den Allahyar Sayyadmanesh'in transferi bitti

İngiltere Championship takımlarından Hull City'yi satın alan Acun Ilıcalı, Fenerbahçe'de forma giyen Allahyar'ı transfer ettiklerini resmen açıkladı.
Hull City'nin basın toplantısına katılan Ilıcalı, "Ben başarı için yaşıyorum. Kulüp sahipliği maceram başlıyor ve futbolda da aynı başarıyı yakalamayı deneyeceğim. Herkesi mutlu edecek şeyler kazanmak için Hull City'deyim." dedi.
Fenerbahçe'den yaptığı ilk transferi açıklayan Ilıcalı, "Allahyar ile her konuda anlaştık. Bugün sağlık kontrollerinden geçti. Hayırlı olsun. Ondan çok umutluyum" ifadelerini kullandı.
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