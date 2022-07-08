Son dakika transfer haberi: Artem Dzyuba transferinde Fenerbahçe'ye ters köşe! "Galatasaray transferi bitirdi"

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, Jorge Jesus ile şampiyonluk hasretini dindirmek isterken transferde de oldukça atak bir görüntü sergiliyor. Şu ana kadar Henrique Lincoln, Bruma ve Emre Mor transferlerini resmen açıklayan Sarı-Lacivertli ekip bu isimlerle kadrosunu güçlendirirken birçok oyuncu ile de temaslarını sürdürüyor.

MAĞLUBİYET YÜZÜ GÖRMEDİ!

Gerçekleştirilen hazırlık mücadelelerinde de oldukça başarılı sonuçlar elde eden Fenerbahçe, ilk oynadığı hazırlık maçında FC Shupi ile berabere kalırken kalan 4 maçında farklı galibiyetler elde etmeyi başarmıştı.

ACİL FORVET!

Sarı-Lacivertli ekibin tecrübeli hocası Jorge Jesus gerçekleştirilen bu hazırlık mücadelelerinde takımı ve oyuncuları daha yakından tanıma fırsatı bulurken Fenerbahçe yönetimine 'acil' kodlu olarak golcü talebinde bulunurken Fenerbahçeli kurmaylar bu talep doğrultusunda harekete geçmişti.

'ANLAŞMA SAĞLANDI!'

Rus ekibi Zenit ile yollarını ayıran 33 yaşındaki tecrübeli golcü Artem Dzyuba'yı listesine alan Sarı-Lacivertli ekibin, oyuncu ile büyük oranda anlaştığı haberleri gelirken, Rus basınında sözleşme detayları dahi açıklanmıştı.

GALATASARAY İLE ANLAŞMA SAĞLANDI!

Daha önce Abdülkerim Bardakcı transferinde ezeli rakibi Fenerbahçe'ye dev bir transfer çalımı atan Galatasaray, Dzyuba transferinde de rakibine ters köşe yapmaya oldukça yakın... DHA'nın haberine göre; Sarı-Kırmızılı ekip Dzyuba transferinde imza aşamasına geldi. başarılı çalıştırıcı Okan Buruk'un da bu transfere onay vermesiyle birlikte, görüşmeler sonlandırıldı ve taraflar arasında mutabakat sağlandı.

ARTEM DZYUBA KİMDİR?

1988 yılında Rusya'da doğan Artem Dzyuba profesyonel kariyerine 2004 yılında Akademia takımında başlamıştır. Sonrasında Spartak Moskova, Rostov, Zenit, Arsenal Tula gibi takımlarda forma giyen oyuncu 1,96 boyundadır. Son olarak Zenit forması giyen golcü oyuncu kariyerinde 504 maça çıkarken, 186 gol 106 asist yaptı.



