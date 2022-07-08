SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Son dakika transfer haberi: Artem Dzyuba transferinde Fenerbahçe'ye ters köşe! "Galatasaray transferi bitirdi"

Son dakika transfer haberi: Artem Dzyuba transferinde Fenerbahçe'ye ters köşe! "Galatasaray transferi bitirdi"

08.07.2022 23:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi... Yeni sezon hazırlıklarına hız kesmeden devam eden Fenerbahçe Jorge Jesus ile şampiyonluk kupasına uzanmak isterken, yaptığı takviyelerle kadrosunu da güçlendirdi. Takviyelere devam edecek olan Sarı-Lacivertli ekip özellikle gol yollarında etkili bir ismi renklerine bağlamak isterken, listenin başında bulunan isimlerden Artem Dzyuba'ya dair flaş bir gelişme yaşandı. Buna göre Fenerbahçe'nin istediği Rus oyuncu ile ezeli rakibi Galatasaray büyük oranda anlaşma sağladı.

Son dakika transfer haberi: Artem Dzyuba transferinde Fenerbahçe'ye ters köşe! "Galatasaray transferi bitirdi"
Artem Dzyuba

Artem Dzyuba

RUS Rusya
Yaş: 34 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Zenit
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, Jorge Jesus ile şampiyonluk hasretini dindirmek isterken transferde de oldukça atak bir görüntü sergiliyor. Şu ana kadar Henrique Lincoln, Bruma ve Emre Mor transferlerini resmen açıklayan Sarı-Lacivertli ekip bu isimlerle kadrosunu güçlendirirken birçok oyuncu ile de temaslarını sürdürüyor.

MAĞLUBİYET YÜZÜ GÖRMEDİ!

şlkşlk

Gerçekleştirilen hazırlık mücadelelerinde de oldukça başarılı sonuçlar elde eden Fenerbahçe, ilk oynadığı hazırlık maçında FC Shupi ile berabere kalırken kalan 4 maçında farklı galibiyetler elde etmeyi başarmıştı.

ACİL FORVET!

lşmşlmm

Sarı-Lacivertli ekibin tecrübeli hocası Jorge Jesus gerçekleştirilen bu hazırlık mücadelelerinde takımı ve oyuncuları daha yakından tanıma fırsatı bulurken Fenerbahçe yönetimine 'acil' kodlu olarak golcü talebinde bulunurken Fenerbahçeli kurmaylar bu talep doğrultusunda harekete geçmişti.

'ANLAŞMA SAĞLANDI!'

oooo

Rus ekibi Zenit ile yollarını ayıran 33 yaşındaki tecrübeli golcü Artem Dzyuba'yı listesine alan Sarı-Lacivertli ekibin, oyuncu ile büyük oranda anlaştığı haberleri gelirken, Rus basınında sözleşme detayları dahi açıklanmıştı.

GALATASARAY İLE ANLAŞMA SAĞLANDI!

öööö

Daha önce Abdülkerim Bardakcı transferinde ezeli rakibi Fenerbahçe'ye dev bir transfer çalımı atan Galatasaray, Dzyuba transferinde de rakibine ters köşe yapmaya oldukça yakın... DHA'nın haberine göre; Sarı-Kırmızılı ekip Dzyuba transferinde imza aşamasına geldi. başarılı çalıştırıcı Okan Buruk'un da bu transfere onay vermesiyle birlikte, görüşmeler sonlandırıldı ve taraflar arasında mutabakat sağlandı.

ARTEM DZYUBA KİMDİR?

pokjpokmnm

1988 yılında Rusya'da doğan Artem Dzyuba profesyonel kariyerine 2004 yılında Akademia takımında başlamıştır. Sonrasında Spartak Moskova, Rostov, Zenit, Arsenal Tula gibi takımlarda forma giyen oyuncu 1,96 boyundadır. Son olarak Zenit forması giyen golcü oyuncu kariyerinde 504 maça çıkarken, 186 gol 106 asist yaptı.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
G.Saray çalkanıyor! Gözaltılar var...G.Saray çalkanıyor! Gözaltılar var...
Beşiktaş ve Galatasaray kahrolacak!Beşiktaş ve Galatasaray kahrolacak!
187 golün kaydedildiği iki maçta skordan çok o detay şaşırttı!187 golün kaydedildiği iki maçta skordan çok o detay şaşırttı!
Anahtar Kelimeler:
transfer Artem Dzyuba son dakika haberi dzyuba fenerbahçe galatasaray
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Akaryakıtta indirim kısa sürdü!

Akaryakıtta indirim kısa sürdü!

Doktorlarla ilgili tepki çeken sözler: Öldürmez misin, dövmez misin?

Doktorlarla ilgili tepki çeken sözler: Öldürmez misin, dövmez misin?

Eyvah Arda Güler! Babasının talebi şoke etti

Eyvah Arda Güler! Babasının talebi şoke etti

48 saat kalmıştı! G.Saray bonservisini aldı

48 saat kalmıştı! G.Saray bonservisini aldı

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye transfer çalımı geldi

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye transfer çalımı geldi

İlk idmana sigara ile çıktı! 'Kovulsun'

İlk idmana sigara ile çıktı! 'Kovulsun'

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Öyle bir etkisi ortaya çıktı ki! Kanseri defediyor ve...

Öyle bir etkisi ortaya çıktı ki! Kanseri defediyor ve...

100 kişiyi zindana hapseden tarikat şoke etti!

100 kişiyi zindana hapseden tarikat şoke etti!

Tatilinizden aldığınız keyfi maksimum hâle getirecek ürün önerileri

Tatilinizden aldığınız keyfi maksimum hâle getirecek ürün önerileri

Derin göğüs dekoltesine yorum yağdı! “Ben farklı bir kızım”

Derin göğüs dekoltesine yorum yağdı! “Ben farklı bir kızım”

Cesetleri parça parça sattı! Altın dişlerden sağlam omurgalara

Cesetleri parça parça sattı! Altın dişlerden sağlam omurgalara

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.