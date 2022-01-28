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Son dakika transfer haberi: Bu olay 40 yılda bir görülür! Trabzonspor'un imza attırdığı Batuhan Kör ve Kerem Şen, Bursa'da şoke oldu

28.01.2022 08:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika transfer haberi: Trabzonspor'un dün peş peşe açıkladığı 3 transfer sonrası taraftarı heyecan bastı. Ligde liderliği alıp gitmelerine rağmen bahsettikleri proje gereği genç oyuncuları kadrosuna katan ve hedefinden şaşmayan bordo-mavililer büyük bir şok yaşadı. Bursaspor'dan satın alınan Batuhan Kör, Kerem Şen ve Taha Altıkardeş transferinde problem çıktı. Bursaspor'un transfer yasağı nedeniyle Bursa'ya kiralık gönderilmesi planlanan 2 oyuncu Trabzon'a geri dönüyor. İşte detaylar...

Son dakika transfer haberi: Bu olay 40 yılda bir görülür! Trabzonspor'un imza attırdığı Batuhan Kör ve Kerem Şen, Bursa'da şoke oldu
Batuhan Kör

Batuhan Kör

TR Türkiye
Yaş: 21 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Trabzonspor
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Son dakika transfer haberi: Trabzonspor ligde olduğu gibi transferde de devre arasına çok hızlı başladı. Dün yaptığı 3 transferi KAP'a bildiren bordo-mavililer daha önce görülmemiş bir olaya rastladı. Bursaspor'dan aldığı 3 oyuncuya toplamda 29 Milyon TL ödeyecek olan Trabzonspor'un planı tutmadı...

OYUNCULAR GERİ DÖNÜYOR

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Bursaspor'dan alınan Batuhan Kör ve Kerem Şen, Trabzonspor'a imza atmasına rağmen yarım sezon Bursaspor'da kalacak ve gelişimlerini orada tamamlayacaklardı. Resmi imzayı attıktan sonra Bursa'ya dönen oyuncular büyük bir şok yaşadı. Yeşil-beyazlıların borç yüzünden transfer tahtası kapalı olduğu için oyuncular ilginç bir olay yaşadı. Bu olayın ardından bordo-mavili kulüp Batuhan Kör ve Kerem Şen'i Trabzon'a geri çağırdı.

KAMPA BİLE KATILDILAR

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Batuhan ve Kerem, Trabzonspor'a imzayı attıktan sonra Bursa'nın Antalya kampına katılmak için uçağa binip Antalya'ya gittiler. Yeşil-beyazlıların kampına bile katılan oyuncular büyük şoku orada öğrendi. Transfer tahtası kapalı olduğu için resmi olarak geri dönmelerinin mümkün olmadığı anlaşılınca Trabzonspor iki oyuncuyu geri çağırdı. Batuhan ve Kerem aktarmalı olarak bugün Trabzon'a geri gelecek.

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Anahtar Kelimeler:
Trabzonspor Bursaspor
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