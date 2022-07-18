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Son dakika transfer haberi: Dursun Özbek'i şoke eden gelişme! Galatasaray Mostafa Mohamed transferinde FIFA'lık oldu! Tazminat 8.7 milyon TL...

18.07.2022 17:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika transfer haberleri... Transfer temaslarını sürdüren Galatasaray, dış transfer kadar halihazırda kadroda bulunan bazı isimler için de temaslarını sürdürüyor. Bu isimlerden biri de Mısır ekibi Zamalek'ten satın alma opsiyonlu olarak kadroya katılan ve geçtiğimiz günlerde yaptığı ödemeyle bonservisi alınan Mostafa Mohamed... Mısırlı golcünün eski kulübü ödeme sonrası yaptığı açıklamada Galatasaray'ın usülsüzlük yaptığını iddia etti. İşte detaylar...

Son dakika transfer haberi: Dursun Özbek'i şoke eden gelişme! Galatasaray Mostafa Mohamed transferinde FIFA'lık oldu! Tazminat 8.7 milyon TL...
Mostafa Mohamed

Mostafa Mohamed

MSR Mısır
Yaş: 25 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Yeni sezon hazırlıklarını Okan Buruk liderliğinde sürdüren Galatasaray sezon sonunda şampiyonluk kupasını müzesine götürmek isterken, yaptığı transfer hamleleri ile de adından sıklıkla söz ettiriyor.

Sarı-Kırmızılılar şimdiye kadar Sergio Oliviera, Abdülkerim Bardakcı ve Kazımcan Karataş transferlerinde mutlu sona ulaşırken, Zamalek'ten satın alma opsiyonlu kadrosuna kattığı Mostafa Mohamed'in 4 milyon dolarlık bonservisini ödeyerek kadrosuna katmıştı.

"200 BİN DOLAR EKSİK ÖDEDİLER"

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Bu ödeme sonrası Mısır ekibi Zamalek'ten flaş bir hamle geldi. 24 yaşındaki oyuncunun eski kulübü, Galatasaray'ın ödemeyi gecikmeli yapması ve anlaşmadan 200 bin dolar eksik ödediğini iddia ederek, yasal işlem başlatacaklarını duyurdu.

"TÜM DETAYLARI İNCELEYECEĞİZ"

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Zamalek'in Futbol Genel Müdürü Amir Mortada Mansour, yaptığı açıklamada, "Galatasaray, Mustafa Muhammed'in ücretini belirlenen tarihten daha geç ve 200 bin dolar eksik ödedi. Avukatlarımızla sözleşmenin tüm detaylarını inceleyeceğiz" dedi.

YASAL SÜREÇ BAŞLIYOR!

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Kulübün tazminat alması gerektiğini söyleyen Mortada Mansour, "Zamalek, bu gecikme nedeniyle 500 bin dolar tazminat almalı. Kulübün haklarını korumak için tüm yasal işlemleri yapacağız" ifadelerini kullandı. Yaşanan bu gelişmenin ardından Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in oldukça sinirlendiği öğrenildi.

FIFA'NIN TALİMATI...

Bu gelişme sosyal medyada da büyük yankı uyandırırken, gazeteci Nevzat Dindar yaptığı paylaşımda "Zamalek Kulübü’nün FIFA kurallarımdan haberi yok galiba! Doğru Galatasaray 3.8 milyon milyon dolar yatırdı ama % 5 kesintinin sebebi dayanışma tazminatı.. FIFA diyorki bonservisin % 5’ini oyuncunun yetiştiği kulübe ödersin.. Galatasaray bunu yaptı.. olay budur.." ifadelerini kullandı.


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