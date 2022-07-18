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Son dakika transfer haberi: Fatih Karagümrük Galatasaray'dan ayrılan Mbaye Diagne'yi resmen açıkladı!

18.07.2022 23:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika transfer haberi... Süper Lig'in başlamasına kısa bir süre kala transfer haberleri ardı ardına gelmeye devam ediyor. Son olarak geçtiğimiz sezonu topladığı 57 puanla 8. sırada tamamlayan Fatih Karagümrük'ten flaş bir transfer hamlesi geldi. İstanbul ekibi, Galatasaray ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesini fesheden Senegalli golcü Mbaye Diagne'yi 1 yıllığına kadrosuna kattı. İşte detaylar...

Son dakika transfer haberi: Fatih Karagümrük Galatasaray'dan ayrılan Mbaye Diagne'yi resmen açıkladı!
Mbaye Diagne

Mbaye Diagne

SEN Senegal
Yaş: 31 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Spor Toto Süper Lig'de transfer hareketliliği hız kesmeden devam ediyor. Yeni sezonun başlamasına az bir süre kala kadrosunu güçlendirmek için temaslarını sürdüren ekiplerden Fatih Karagümrük, Galatasaray ile olan sözleşmesini karşılıklı olarak fesheden Senegalli golcü Mbaye Diagne ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

"KARAGÜMRÜK'E HOŞ GELDİN"

OIUOIU

Kulüpten yapılan açıklamada, "Karagümrük’e hoş geldin Mbaye Diagne. Senegalli forvet oyuncusu Mbaye Diagne’yi 1 sezonluğuna kadromuza kattık. Diagne, kariyerinde Türkiye Süper Ligi, Belçika Pro Ligi, Türkiye Kupası ve Türkiye Süper Kupası olmak üzere 4 kupa kazandı. 2018-2019 sezonunda 30 golle Türkiye Süper Ligi gol kralı olan Mbaye Diagne, kariyerine Karagümrük forması altında devam edecek" ifadelerine yer verildi.

Senegalli forvet, 2021-2022 sezonunda Galatasaray forması altında 14’ü Süper Lig, 8’i Avrupa kupaları olmak üzere 22 maçta forma giyerken 4 gole imza attı.

GALATASARAY'DAN VEDA PAYLAŞIMI!

Öte yandan Galatasaray, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı bildirimde, Mbaye Diagne’nin sözleşmesinin karşılıklı olarak fesh edildiğini açıkladı. Sarı-kırmızılı kulüp, resmi hesaplarından yaptığı açıklama ile Senegalli oyuncuya kulübe yaptığı katkılardan dolayı teşekkür etti.


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