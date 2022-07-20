Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe ve Galatasaray'ın ardından Beşiktaş! Uruguay basını Luis Suarez'i resmen duyurdu! Suarez Türkiye'ye gelecek mi?

Yeni sezon hazırlıklarına hız kesmeden devam eden Beşiktaş'ta gündem transfer... Valerien Ismael ile şampiyonluk kupasına uzanmak isteyen Siyah-Beyazlı ekip şu ana kadar Gedson Fernandes, Jackson Muleka, Emrecan Uzunhan, Romain Saiss, Cenk Tosun ve Wout Weghorst transferlerinde mutlu sona ulaşırken, Uruguay basınından bomba bir transfer iddiası ortaya atıldı.

F.BAHÇE VE G.SARAY'IN ARDINDAN BEŞİKTAŞ!

Daha önce Liverpool, Barcelona ve son olarak Atletico Madrid'de top koşturan ve ismi Süper Lig'den Fenerbahçe ve Galatasaray ile de sıklıkla anılan dünyaca ünlü golcü Luis Suarez için bu kez Beşiktaş iddiası gündemde...

TÜRKİYE'Yİ SEÇMEME NEDENİ...

Uruguay basınından El Pais'in haberinde; Türkiye'nin güçlü takımları Suarez için teklifte bulundu. Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın golcü isim için talip olduğunu yazan gazete, oyuncunun Türkiye'ye gelmeme nedeninin dil ve kültür şokunun ailesine getirebileceği zorluklar olduğunun altı çizildi.

ABD'Yİ DÜŞÜNÜYOR!

Şu anda Suárez, ABD’deki teklifler üzerine düşünüyor. Ana hedefi, Avrupa'da ve mümkünse 2014'ten beri yaşadığı İspanya'da bir yıl daha oynamak var. Kariyeri boyunca 695 maça çıkan Uruguaylı golcü, bu karşılaşmalarda 436 gol atma becerisi gösterirken, 238 de asist kaydetti.



