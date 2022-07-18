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Son dakika transfer haberi: "Fenerbahçe'ye transfer olmak için maça çıkmadı!" Teknik direktöründen transfer açıklaması... Nino Fenerbahçe'ye mi geliyor? Nino kimdir, nereli, kaç yaşında?

18.07.2022 19:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika transfer haberi... Yeni sezona bambaşka bir kadro yapılanmasıyla start vermeye hazırlanan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Birçok isimle görüşme halinde olan Sarı-Lacivertli kurmaylar kulüpten ayrılması gündemde olan Güney Koreli savunmacı Kim Min-Jae'nin yerini doldurmak için hummalı bir şekilde çalışırken, liste başında bulunan isimlerden Nino için dikkat çeken bir gelişme yaşandı. İşte detaylar...

Son dakika transfer haberi: "Fenerbahçe'ye transfer olmak için maça çıkmadı!" Teknik direktöründen transfer açıklaması... Nino Fenerbahçe'ye mi geliyor? Nino kimdir, nereli, kaç yaşında?

Yeni sezona Jorge Jesus yönetiminde hazırlanan Fenerbahçe şampiyonluk hasretini dindirmek isterken, sezonu en erken açan ekiplerin başında geliyor. Şu ana kadar 6 hazırlık maçı gerçekleştiren Sarı-Lacivertli ekip mağlubiyet yüzü görmezken yalnızca 1 mücadeleden beraberlikle ayrıldı.

O İSİMDE YENİ GELİŞME!

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Yakalanan olumlu hava taraftarları da oldukça heyecanlanladırırken, Sarı Kanarya transferde de adından en çok söz ettiren ekiplerin başında geliyor. Henrique Lincoln, Willian Arao, Emre Mor, Tiago Çukur, Joshua King ve Emre Mor transferlerini resmen açıklayarak yeni sezonda bambaşka bir yapılanmayla merhaba demeye hazırlanan Sarı-Lacivertli ekibin, transfer listesinde bulunan bir isim için flaş bir gelişme yaşandı.

NINO İÇİN TEKLİF İLETİLDİ!

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Takımdan ayrılması beklenen Kim Min-Jae'de yaşanan gelişmeler sonrası stoper arayışlarını hızlandıran Fenerbahçeli kurmaylar listesine 25 yaşındaki Brezilyalı oyuncu Nino'yu almıştı. Brezilya ekiplerinden Flumiense'de top koşturan oyuncu için Fenerbahçe'nin teklifini ilettiği öğrenilirken, Son oynanan Sao Paulo maçı öncesi Nino'dan dikkat çeken bir hamle geldi.

"MİDEM RAHATSIZ"

Brezilyalı oyuncu maç için Sao Paulo’ya gitmesine rağmen kulüp yöneticilerine “midem rahatsız” diyerek sahaya çıkmadı ve yaşanan bu olay dedikoduları da beraberinde getirdi. Dedikoduların artması sonrası Fluminense teknik direktörü Fernando Diniz açıklama yapmak zorunda kaldı.

"MAÇA ÇIKMADI ÇÜNKÜ..."

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Fluminense son oynanan ve 2-2 beraberlikle sonuçlanan Sao Paulo maçı için Morumbi’ye gitti. Mide rahatsızlığı nedeniyle son anda maça çıkmayan Nino için Fernando Diniz düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe'ye transfer olacağı için 11'de yer almadığı iddialarına da açıklık getirdi.

"AYRILMASIYLA ALAKASI YOK"

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Diniz yaptığı açıklamada Nino için "Kesinlikle onu aramadık. Karmaşık sorunlara kolay çözümler bulmak için belirli bir çılgınlığımız var. Nino ikinci yarıda oynamadı. Defansif bir orta saha koyduk. Takım hiçbir şey kaybetmedi. Daha fazla pozisyon yarattı. Yani Nino'nun ayrılmasıyla kesinlikle hiçbir ilgisi yok, bununla hiçbir ilgisi yok" ifadelerini kullandı. Tecrübeli teknik adam bu açıklamayı yapsa da yaşanan bu olay sosyal medyada gündem oldu. Kimi futbolseverler Nino'nun bu hamlesinin kasti olduğunu düşünürken, "Fenerbahçe'ye transfer olmak için sahaya çıkmadı" ifadelerini kullandı.

NINO KİMDİR?

Geçtiğimiz sezon Fluminense forması ile 31 karşılaşmada görev alan Nino, takımına skor katkısında bulunamazken 4 kez sarı kart gördü. 10 Nisan 1997'de Brezilya'nın Recife şehrinde dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Fluminense'de başladı.

2018-2019 yılında Criciuma EC kulübüne kiralık olarak gönderildi. Güncel piyasa değeri 6.5 milyon Euro. Nino'nun Fluminense ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.


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