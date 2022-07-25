Son dakika transfer haberi: Galatasaray Erkek Voleybol Takımı'ndan transfer! Eski Fenerbahçeli Oğuzhan Karasu resmen Galatasasaray'da

Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Sarı Kırmızılı ekip'ten yapılan açıklamada tecrübeli orta oyuncu Oğuzhan Karasu'yla 1+1 yıllık sözleşme imzalandı.

2 YILIK SÖZLEŞME

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 1995 doğumlu ve 2.05 boyundaki orta oyuncu Oğuzhan Karasu ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.

Hoş geldin Oğuzhan Karasu! ????



Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımımız, tecrübeli orta oyuncu Oğuzhan Karasu ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.



Detaylar ???? https://t.co/JUnE1vjbmz pic.twitter.com/6gJ74BKZvq — Galatasaray Voleybol (@GSVoleybol1905) July 25, 2022

FENERBAHÇE'DE DE OYNAMIŞTI

Daha önce Fenerbahçe, Kahramanmaraş Belediyespor ve Halkbank'ta forma giyen Oğuzhan Karasu, son iki sezondur Halkbank ekibinde forma giyiyordu.

Kariyerinde 2016-2017 ve 2018-2019 sezonları Türkiye Kupası şampiyonlukları ile 2018-2019 sezonu Türkiye Ligi şampiyonluğu bulunan, A Milli Takım forması da giyen milli oyuncu, 2019 ve 2021 sezonlarında Milli Takım ile Altın Lig'i kazanan ekipte de yer almıştı.



