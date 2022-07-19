Son dakika transfer haberi: Galatasaray Gedson Fernandes'in rövanşını alıyor, Benfica'dan 2 transfer! Seferovic ve Umaro Embalo...

Yeni sezon hazırlıklarına hız kesmeden devam eden Galatasaray, Okan Buruk ile şampiyonluk kupasına uzanmak isterken şu ana kadar Abdülkerim Bardakcı, Sergio Oliviera ve Kazımcan Karataş transferini resmen açıklamıştı.

Brezilyalı stoper Marcao ve Senegalli forvet Mbaye Diagne ile de yollarını ayıran Sarı-Kırmızılı ekip, özellikle forvet ve orta saha bölgesi için yoğun mesai harcarken gözünü Portekiz ekibi Benfica'ya çevirmiş durumda.

2020/21 sezonunda Portekiz ekibinden kiralık kadrosuna kattığı Gedson Fernandes'i kadrosuna katan ancak sonrasında uzun uğraşlar verse de 23 yaşındaki oyuncuyu Beşiktaş'a kaptıran Sarı-Kırmızılı ekip, bu kez hata yapmak istemiyor.

"UMARO EMBALO'YU İSTİYOR"

Ali Naci Küçük'ün haberine göre; Galatasaray, Benfica U21 takımında oynayan Umaro Embalo'yu kiralamaya çalışıyor. Sarı-Kırmızılılar'ın o bölgeden aldığı futbolcularda son dönemde kusursuz katkı aldığını belirten gazeteci, Gedson ve Bruma örneklerini verdi.

GOLCÜDE BENFICA'DAN

Öte yandan Sarı-Kırmızılılar forvet bölgesi için de yine Benfica'dan Seferovic ile büyük oranda anlaşma sağladığı biliniyor. Birçok kaynakta transferin an meselesi olduğu belirtilirken, Galatasaray kulüp doktoru Yener İnce'nin Portekiz'e gittiği ve bizzat yerinde son durumu takip ettiği öğrenilmişti.

Bu transferlerin gerçekleşmesi halinde Gedson'u Beşiktaş'a kaptıran Sarı-Kırmızılılar bu transferini rövanşını aynı kulüpten 2 ismi kadrosuna katarak alacak.



