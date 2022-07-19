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Son dakika transfer haberi: Galatasaray Gedson Fernandes'in rövanşını alıyor, Benfica'dan 2 transfer! Seferovic ve Umaro Embalo...

19.07.2022 00:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika transfer haberi... Yeni sezona Okan Buruk liderliğinde hazırlanan Galatasaray transferde de durdurak bilmiyor. Şu ana kadar 3 yeni ismi kadrosuna katan Sarı-Kırmızılı ekip, Diagne ve Marcao ile de yollarını ayırırken temaslarını da sıklaştırmış durumda. Daha önce Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Gedson'u Beşiktaş'a kaptıran Aslan, Benfica'dan iki isimle bu transfere misilleme yapmaya oldukça yakın. İşte detaylar...

Son dakika transfer haberi: Galatasaray Gedson Fernandes'in rövanşını alıyor, Benfica'dan 2 transfer! Seferovic ve Umaro Embalo...
Gedson Fernandes

Gedson Fernandes

POR Portekiz
Yaş: 23 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Beşiktaş
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Yeni sezon hazırlıklarına hız kesmeden devam eden Galatasaray, Okan Buruk ile şampiyonluk kupasına uzanmak isterken şu ana kadar Abdülkerim Bardakcı, Sergio Oliviera ve Kazımcan Karataş transferini resmen açıklamıştı.

Brezilyalı stoper Marcao ve Senegalli forvet Mbaye Diagne ile de yollarını ayıran Sarı-Kırmızılı ekip, özellikle forvet ve orta saha bölgesi için yoğun mesai harcarken gözünü Portekiz ekibi Benfica'ya çevirmiş durumda.

GEDSON'U KAPTIRMIŞTI!

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2020/21 sezonunda Portekiz ekibinden kiralık kadrosuna kattığı Gedson Fernandes'i kadrosuna katan ancak sonrasında uzun uğraşlar verse de 23 yaşındaki oyuncuyu Beşiktaş'a kaptıran Sarı-Kırmızılı ekip, bu kez hata yapmak istemiyor.

"UMARO EMBALO'YU İSTİYOR"

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Ali Naci Küçük'ün haberine göre; Galatasaray, Benfica U21 takımında oynayan Umaro Embalo'yu kiralamaya çalışıyor. Sarı-Kırmızılılar'ın o bölgeden aldığı futbolcularda son dönemde kusursuz katkı aldığını belirten gazeteci, Gedson ve Bruma örneklerini verdi.

GOLCÜDE BENFICA'DAN

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Öte yandan Sarı-Kırmızılılar forvet bölgesi için de yine Benfica'dan Seferovic ile büyük oranda anlaşma sağladığı biliniyor. Birçok kaynakta transferin an meselesi olduğu belirtilirken, Galatasaray kulüp doktoru Yener İnce'nin Portekiz'e gittiği ve bizzat yerinde son durumu takip ettiği öğrenilmişti.

Bu transferlerin gerçekleşmesi halinde Gedson'u Beşiktaş'a kaptıran Sarı-Kırmızılılar bu transferini rövanşını aynı kulüpten 2 ismi kadrosuna katarak alacak.


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