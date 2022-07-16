SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Son dakika transfer haberi: Kim Min-Jae'nin yerine Galatasaray'ın eski yıldızı Jason Denayer Fenerbahçe'ye! Trabzonspor'un da listesinde... Silvio Berlusconi detayı

Son dakika transfer haberi: Kim Min-Jae'nin yerine Galatasaray'ın eski yıldızı Jason Denayer Fenerbahçe'ye! Trabzonspor'un da listesinde... Silvio Berlusconi detayı

16.07.2022 10:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika transfer haberi... Yeni sezona mutlak şampiyonluk hedefiyle start vermeye hazırlanan Fenerbahçe transferde de oldukça hareketli. Şu ana kadar 6 hazırlık mücadelesi gerçekleştiren Sarı-Lacivertli ekip mağlubiyet yüzü görmezken, 6 yeni ismi de kadrosuna katmış durumda. Öte yandan kadroda bazı isimlerle de vedalaşmaya hazırlanan Sarı-Lacivertli ekipte Rennes'e transfer olması gündemde olan Kim Min-Jae'nin boşluğunu doldurmak için flaş bir isim gündeme geldi. İşte detaylar...

Son dakika transfer haberi: Kim Min-Jae'nin yerine Galatasaray'ın eski yıldızı Jason Denayer Fenerbahçe'ye! Trabzonspor'un da listesinde... Silvio Berlusconi detayı
Jason Denayer

Jason Denayer

BEL Belçika
Yaş: 27 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Olympique Lyon
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Süper Lig'e bambaşka bir yapılanma ile başlayacak olan Fenerbahçe'de hedef mutlak şampiyonluk. Yeni hocası Jorge Jesus ile iyi bir hava yakalayan Sarı-Lacivertli ekip yaptığı 6 hazırlık mücadelesinde mağlubiyet yüzü görmezken, yalnızca FC Shkupi ile 2-2 berabere kaldı.

Geçtiğimiz sezonu 73 puanla ikinci sırada tamamlayan Sarı-Lacivertli ekip, transferde de oldukça atak bir görüntü sergilerken, Henrique Lincoln, Willian Arao, Emre Mor, Tiago Çukur, Joshua King ve Bruma transferleriyle taraftarı heyecanlandırmıştı.

KIM MIN-JAE YENİ SEZONDA YOK!

lkl

Kadroya katılan isimlerin yanında bazı isimlerle de vedalaşmaya hazırlanan Sarı Kanarya'da, bu isimlerin başında performansıyla birçok dev kulübü peşine takan Güney Koreli oyuncu Kim Min-Jae gelirken, başarılı oyuncunun yeni sezonda Rennes forması giymesine kesin gözüyle bakılıyor.

UEFA listesine de dahil edilmeyen 25 yaşındaki oyuncunun yerini doldurmak için kolları sıvayan Sarı-Lacivertli kurmayların önceliği bu bölge... Kim Min-Jae'nin yerini doldurabilecek isimlerle görüşmelerini sürdüren Kanarya için bomba bir iddia ortaya atıldı.

ESKİ GALATASARAYLI FENER'E!

lklk

Sarı-lacivertliler'de menajerler tarafından iki stoper gündeme geldi. Bunlardan biri Ruben Semedo diğer ise Galatasaray'ın eski yıldızı Jason Denayer. İki ismi de değerlendirmeye alan yönetim, henüz resmi bir adım atmadı. Bonservisi Olimpiakos'ta bulunan Semedo'nun Yunan ekibi ile 1 yıl kontratı kaldı.

Galatasaray'ın da listesinde yer alan Jason Denayer serbest oyuncu statüsünde olsa da maliyeti yüksek. Belçikalı futbolcu, yıllığı yaklaşık 3 milyon Euro'dan 3 yıllık sözleşme talep ediyor. Fenerbahçe, Kim Min-Jae'nin ayrılığının resmiyet kazanması halinde stoper takviyesi için girişimlere başlayacak.

3 İSME YOL GÖRÜNDÜ!

plo

Sarı-lacivertlilerin stoper rotasyonunda Attila Szalai ve Serdar Aziz bulunuyor. Yeni transfer Willian Arao da ihtiyaç halinde bu bölgede görev yapabiliyor. Steven Caulker, Mauricio Lemos ve Marcel Tisserand ise kadroda düşünülmüyor.

TRABZONSPOR İLE DE ANILMIŞTI

guygu

Belçikalı savunma oyuncusu Jason Denayer, geçtiğimiz sezonun şampiyonu Trabzonspor ile de anılmıştı.Stoper arayışlarını sürdüren bordo-mavili ekip, menajerler tarafından önerilen Denayer'i de listesinde tutuyor.

GALLIANI DE DENAYER'İ İSTİYOR!

nmn

Transferin gözde ismi olmayı başaran Denayer için sürpriz iddia da İtalya’dan geldi. TuttoSport gazetesi hem Fenerbahçe hem de Trabzonspor’la görüştüğü iddia edilen Jason Denayer’in menajeri Jesse De Preter’in Milano’da olduğunu yazdı. Gazete eski İtalya Başbakanlarından Silvio Berlusconi’nin takımı Monza’nın gündeminde olduğu iddia etti. Asbaşkanı Adriano Galliani’nin Denayer’in menajerini ikna etmeye yakın olduğunu iddia etti.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Özil için Fenerbahçe açıklaması! "Belki bırakır"Özil için Fenerbahçe açıklaması! "Belki bırakır"
Fenerbahçe adeta para basıyor!Fenerbahçe adeta para basıyor!
F.Bahçe'den G.Saray'a tarihi çalım! Böyle duyuracaklarF.Bahçe'den G.Saray'a tarihi çalım! Böyle duyuracaklar
Anahtar Kelimeler:
transfer Trabzonspor denayer fenerbahçe monza son dakika transfer haberi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

"Selde neredeydi?" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Ekrem İmamoğlu'ndan yanıt

"Selde neredeydi?" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Ekrem İmamoğlu'ndan yanıt

Sosyal medya bu adisyonları konuşuyor!

Sosyal medya bu adisyonları konuşuyor!

Dursun Özbek ve Okan Buruk'tan flaş karar! Resmen takımdan kovuldular...

Dursun Özbek ve Okan Buruk'tan flaş karar! Resmen takımdan kovuldular...

G.Saray'da Kerem şoku! Buruk şaştı kaldı

G.Saray'da Kerem şoku! Buruk şaştı kaldı

Sosyal medyada Salih Uçan çılgınlığı!

Sosyal medyada Salih Uçan çılgınlığı!

Yeni takımı da belli oldu! ''Lig tarihinin en büyük transferi...''

Yeni takımı da belli oldu! ''Lig tarihinin en büyük transferi...''

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Dünya üzerindeki cehennem! Nam salmış hapishane tüyler ürpertti

Dünya üzerindeki cehennem! Nam salmış hapishane tüyler ürpertti

Kendi göğüslerini paylaştı! Yorumu şoke etti

Kendi göğüslerini paylaştı! Yorumu şoke etti

Yağ derdine son! Mutfaktaki kurtarıcınız olacak!

Yağ derdine son! Mutfaktaki kurtarıcınız olacak!

Bugün sizi ne bekliyor? Burç yorumları...

Bugün sizi ne bekliyor? Burç yorumları...

Tam 3 gün boyunca tuvaletini yapamadı! Makatından çıkan şaşırttı

Tam 3 gün boyunca tuvaletini yapamadı! Makatından çıkan şaşırttı

Kahve tutkunları buraya! En lezzetli kahveleri yapmanızı sağlayacak en iyi kahve makineleri

Kahve tutkunları buraya! En lezzetli kahveleri yapmanızı sağlayacak en iyi kahve makineleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.