Son dakika transfer haberi: Kim Min-Jae'nin yerine Galatasaray'ın eski yıldızı Jason Denayer Fenerbahçe'ye! Trabzonspor'un da listesinde... Silvio Berlusconi detayı

Süper Lig'e bambaşka bir yapılanma ile başlayacak olan Fenerbahçe'de hedef mutlak şampiyonluk. Yeni hocası Jorge Jesus ile iyi bir hava yakalayan Sarı-Lacivertli ekip yaptığı 6 hazırlık mücadelesinde mağlubiyet yüzü görmezken, yalnızca FC Shkupi ile 2-2 berabere kaldı.

Geçtiğimiz sezonu 73 puanla ikinci sırada tamamlayan Sarı-Lacivertli ekip, transferde de oldukça atak bir görüntü sergilerken, Henrique Lincoln, Willian Arao, Emre Mor, Tiago Çukur, Joshua King ve Bruma transferleriyle taraftarı heyecanlandırmıştı.

KIM MIN-JAE YENİ SEZONDA YOK!

Kadroya katılan isimlerin yanında bazı isimlerle de vedalaşmaya hazırlanan Sarı Kanarya'da, bu isimlerin başında performansıyla birçok dev kulübü peşine takan Güney Koreli oyuncu Kim Min-Jae gelirken, başarılı oyuncunun yeni sezonda Rennes forması giymesine kesin gözüyle bakılıyor.

UEFA listesine de dahil edilmeyen 25 yaşındaki oyuncunun yerini doldurmak için kolları sıvayan Sarı-Lacivertli kurmayların önceliği bu bölge... Kim Min-Jae'nin yerini doldurabilecek isimlerle görüşmelerini sürdüren Kanarya için bomba bir iddia ortaya atıldı.

ESKİ GALATASARAYLI FENER'E!

Sarı-lacivertliler'de menajerler tarafından iki stoper gündeme geldi. Bunlardan biri Ruben Semedo diğer ise Galatasaray'ın eski yıldızı Jason Denayer. İki ismi de değerlendirmeye alan yönetim, henüz resmi bir adım atmadı. Bonservisi Olimpiakos'ta bulunan Semedo'nun Yunan ekibi ile 1 yıl kontratı kaldı.

Galatasaray'ın da listesinde yer alan Jason Denayer serbest oyuncu statüsünde olsa da maliyeti yüksek. Belçikalı futbolcu, yıllığı yaklaşık 3 milyon Euro'dan 3 yıllık sözleşme talep ediyor. Fenerbahçe, Kim Min-Jae'nin ayrılığının resmiyet kazanması halinde stoper takviyesi için girişimlere başlayacak.

3 İSME YOL GÖRÜNDÜ!

Sarı-lacivertlilerin stoper rotasyonunda Attila Szalai ve Serdar Aziz bulunuyor. Yeni transfer Willian Arao da ihtiyaç halinde bu bölgede görev yapabiliyor. Steven Caulker, Mauricio Lemos ve Marcel Tisserand ise kadroda düşünülmüyor.

TRABZONSPOR İLE DE ANILMIŞTI

Belçikalı savunma oyuncusu Jason Denayer, geçtiğimiz sezonun şampiyonu Trabzonspor ile de anılmıştı.Stoper arayışlarını sürdüren bordo-mavili ekip, menajerler tarafından önerilen Denayer'i de listesinde tutuyor.

GALLIANI DE DENAYER'İ İSTİYOR!

Transferin gözde ismi olmayı başaran Denayer için sürpriz iddia da İtalya’dan geldi. TuttoSport gazetesi hem Fenerbahçe hem de Trabzonspor’la görüştüğü iddia edilen Jason Denayer’in menajeri Jesse De Preter’in Milano’da olduğunu yazdı. Gazete eski İtalya Başbakanlarından Silvio Berlusconi’nin takımı Monza’nın gündeminde olduğu iddia etti. Asbaşkanı Adriano Galliani’nin Denayer’in menajerini ikna etmeye yakın olduğunu iddia etti.



