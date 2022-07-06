SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Son dakika transfer haberi: Okan Buruk bombayı patlattı! 'Nwakaeme'yi alın'

Son dakika transfer haberi: Okan Buruk bombayı patlattı! 'Nwakaeme'yi alın'

06.07.2022 18:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika spor haberi... Yeni sezon hazırlıklarına hız kesmeden devam eden Galatasaray'da yeni teknik direktör Okan Buruk gözünü şampiyonluk kupasına dikmiş durumda. Albdülkerim Bardakcı ve Kazımcan Karataş transferleriyle ilk hamlelerini yapan Sarı-Kırmızılılar için şimdi de Trabzonspor'dan ayrılan tecrübeli oyuncu Nwakaeme ismi gündemde. İşte detaylar...

Son dakika transfer haberi: Okan Buruk bombayı patlattı! 'Nwakaeme'yi alın'
Anthony Nwakaeme

Anthony Nwakaeme

NİJ Nijerya
Yaş: 33 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Trabzonspor
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Geçtiğimiz sezon taraftarlarına büyük hayal kırıklığı yaşatarak ligi 52 puanla 13. sırada tamamlayan Galatasaray, yeni sezonda bambaşka bir başlangıç yapmak istiyor... Yeni Başkan Dursun Özbek ve yeni hocası Okan Buruk ile çalışmalarına hız kesmeden devam eden Sarı-Kırmızılı ekip, yaptığı transferle de adından söz ettirmeyi başarırken flaş bir isim gündeme geldi.

OKAN BURUK ÇOK İSTİYOR!

opkpok

Fanatik'in haberine göre; Galatasaray, Trabzonspor ile yollarını yollarını ayıran tecrübeli oyuncu Anthony Nwakaeme ile görüşmelere başladı. Başarılı teknik adam Okan Buruk'un takımda görmeyi çok istediği oyuncu için Sarı-Kırmızılı kurmaylar temaslara başladı.

ÜCRET KONUSUNDA ANLAŞAMADILAR

Geçtiğimiz sezon Karadeniz ekibi Trabzonspor'un şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan Nwakaeme'nin ayrılık nedeni ücret konusunda anlaşamayınca bordo-mavili ekip ile yollarını ayırmıştı.

NWAKAEME KİMDİR?

poı

21 Mart 1989 tarihinde doğan 33 yaşındaki oyuncu, ilk profesyonel kariyerine 2010 yılında Cluj takımında başlamıştır. Nijerya'nın Lagos şehrinde dünyaya gelen oyuncu, 2018'de Türkiye'ye gelerek Trabzonspor'la anlaşma sağlamıştır. 2018-2022 yılları arasında Trabzonspor forması giyen Nijeryalı futbolcu Süper Lig'de 120 maça çıkarken 41 gol, 36 asist kaydetmiştir.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Mou engel oldu! F.Bahçe'den G.Saray'a Abdülkerim misillemesiMou engel oldu! F.Bahçe'den G.Saray'a Abdülkerim misillemesi
Şike iddiası sonrası mahkemeye verdi! Olay...Şike iddiası sonrası mahkemeye verdi! Olay...
İşte Galatasaray'ın yeni 10 numarası! Okan Buruk bile şaştı kaldı...İşte Galatasaray'ın yeni 10 numarası! Okan Buruk bile şaştı kaldı...
Anahtar Kelimeler:
transfer Trabzonspor nwakaeme son dakika transfer galatasaray
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Önce doktoru öldürdü sonra intihar etti!

Önce doktoru öldürdü sonra intihar etti!

İstanbul'da katliam! Bir aile yok oldu: Ben bunları öldürdüm, gelin cenazeyi alın

İstanbul'da katliam! Bir aile yok oldu: Ben bunları öldürdüm, gelin cenazeyi alın

Acun Ilıcalı transfere doymuyor! Doğukan Sinik transferini düğünde bitirdi

Acun Ilıcalı transfere doymuyor! Doğukan Sinik transferini düğünde bitirdi

Gökhan Gönül bombası! Teklif yapıldı, geliyor...

Gökhan Gönül bombası! Teklif yapıldı, geliyor...

Feghouli'den Fatih Terim'e taş!

Feghouli'den Fatih Terim'e taş!

Beşiktaş ve Galatasaray kahrolacak!

Beşiktaş ve Galatasaray kahrolacak!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Ünlü futbolcunun kızı pozuyla olay oldu! Şapkasıyla gizledi

Ünlü futbolcunun kızı pozuyla olay oldu! Şapkasıyla gizledi

Tutuklanma sebebi şoke etti! Canlı yayında göğüslerini açıp...

Tutuklanma sebebi şoke etti! Canlı yayında göğüslerini açıp...

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

Eşini canice katletmişti! Cenazedeki hareketleri ele verdi

Eşini canice katletmişti! Cenazedeki hareketleri ele verdi

Tuvalette düşük yaptı 50 yıl hapis cezasına çarptırıldı!

Tuvalette düşük yaptı 50 yıl hapis cezasına çarptırıldı!

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.