Son dakika transfer haberi: Okan Buruk bombayı patlattı! 'Nwakaeme'yi alın'

Geçtiğimiz sezon taraftarlarına büyük hayal kırıklığı yaşatarak ligi 52 puanla 13. sırada tamamlayan Galatasaray, yeni sezonda bambaşka bir başlangıç yapmak istiyor... Yeni Başkan Dursun Özbek ve yeni hocası Okan Buruk ile çalışmalarına hız kesmeden devam eden Sarı-Kırmızılı ekip, yaptığı transferle de adından söz ettirmeyi başarırken flaş bir isim gündeme geldi.

OKAN BURUK ÇOK İSTİYOR!

Fanatik'in haberine göre; Galatasaray, Trabzonspor ile yollarını yollarını ayıran tecrübeli oyuncu Anthony Nwakaeme ile görüşmelere başladı. Başarılı teknik adam Okan Buruk'un takımda görmeyi çok istediği oyuncu için Sarı-Kırmızılı kurmaylar temaslara başladı.

ÜCRET KONUSUNDA ANLAŞAMADILAR

Geçtiğimiz sezon Karadeniz ekibi Trabzonspor'un şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan Nwakaeme'nin ayrılık nedeni ücret konusunda anlaşamayınca bordo-mavili ekip ile yollarını ayırmıştı.

NWAKAEME KİMDİR?

21 Mart 1989 tarihinde doğan 33 yaşındaki oyuncu, ilk profesyonel kariyerine 2010 yılında Cluj takımında başlamıştır. Nijerya'nın Lagos şehrinde dünyaya gelen oyuncu, 2018'de Türkiye'ye gelerek Trabzonspor'la anlaşma sağlamıştır. 2018-2022 yılları arasında Trabzonspor forması giyen Nijeryalı futbolcu Süper Lig'de 120 maça çıkarken 41 gol, 36 asist kaydetmiştir.



