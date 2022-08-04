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Son dakika transfer haberi! Seferovic'in imzası kuramadan kriz çıktı! Yönetimin istifa etmesini bile isteyen var...

04.08.2022 15:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika transfer haberi! Galatasaray'ın Benfica'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Haris Seferovic, Portekiz basınında büyük yankı buldu. Sarı-kırmızılı formayla çıktığı 3 maçta 2 gol 2 asist yapan yıldız oyuncu şimdiden Benfica cephesini pişman etti.

Son dakika transfer haberi! Seferovic'in imzası kuramadan kriz çıktı! Yönetimin istifa etmesini bile isteyen var...
Haris Seferovic

Haris Seferovic

İSV İsviçre
Yaş: 30 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Son dakika transfer haberi! Galatasaray'da uzun süredir süren golcü sıkıntısını çözmek için transfer edilen Seferovic, Portekiz'de kriz çıkarttı. Benfica'nın sarı-kırmızılılara kiraladığı ve kadrosunda düşünmediği yıldız oyuncunun performansı göz doldurdu.

BENFICA TARAFTARI ÇİLEDEN ÇIKTI

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Galatasaray'da çıktığı 3 maçta 2 gol 2 asist yaparak dikkatleri üzerine çeken Seferovic, Benfica taraftarını çileden çıkardı. Yönetime ateş püsküren Benficalı taraftarlar Seferovic'in gönderilmesinden büyük pişmanlık duydu. Bazı taraftarlar yönetimin istifa etmesini bile istiyor...

2.5 MİLYON EURO OPSİYON

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Benfica'dan 1 milyon Euro bedelle kiralanan Seferovic'in opsiyonlu satın alma bedeli 2.5 milyon Euro... Bu bedeli çok az bulan Benficalı taraftarlar yönetimlerine büyük tepki gösteriyor.


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