Son dakika transfer haberi! Seferovic'in imzası kuramadan kriz çıktı! Yönetimin istifa etmesini bile isteyen var...

Son dakika transfer haberi! Galatasaray'da uzun süredir süren golcü sıkıntısını çözmek için transfer edilen Seferovic, Portekiz'de kriz çıkarttı. Benfica'nın sarı-kırmızılılara kiraladığı ve kadrosunda düşünmediği yıldız oyuncunun performansı göz doldurdu.
Galatasaray'da çıktığı 3 maçta 2 gol 2 asist yaparak dikkatleri üzerine çeken Seferovic, Benfica taraftarını çileden çıkardı. Yönetime ateş püsküren Benficalı taraftarlar Seferovic'in gönderilmesinden büyük pişmanlık duydu. Bazı taraftarlar yönetimin istifa etmesini bile istiyor...
Benfica'dan 1 milyon Euro bedelle kiralanan Seferovic'in opsiyonlu satın alma bedeli 2.5 milyon Euro... Bu bedeli çok az bulan Benficalı taraftarlar yönetimlerine büyük tepki gösteriyor.
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