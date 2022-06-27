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SON DAKİKA: Transfer haberi veriyordu! Gülme krizine soktu

27.06.2022 11:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor haberi... Açtığı YouTube kanalında spor gündemine dair konuklar ağırlayan ve değerlendirmelerde bulunan Fenerbahçe'nin eski kaptanlarından Ümit Özat'ın konuğu Musa Yıldız, canlı yayın esnasında düştü ve Özat gülme krizine girdi. İşte o anlar...

Fenerbahçe'nin eski oyuncularından olan ve son olarak Ankaraspor'u çalıştırmasının ardından, kariyerine açtığı YouTube kanalında yorumcu olarak devam eden Ümit Özat, kanalına konuk olarak aldığı bir başka yorumcu Musa Yıldız ile yaşadığı olay ile gündemde.

CANLI YAYINDA 'DÜŞTÜ'

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Ümit Özat'ın kanalına konuk olarak katılan ve spor gündemini değerlendiren Musa Yıldız, Kanalına konuk olarak katılan Musa Yıldız canlı yayın esnasında bir anda 'düşerken' bağlantısı koptu. Ümit Özat yorumcuya “Musa aman ne oldu sana” şeklinde seslense de herhangi bir yanıt alamadı.

GÜLME KRİZİNE GİRDİ!

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Musa Yıldız’dan ses çıkmayınca “İnşallah kötü bir şey yoktur” diyen Ümit Özat, bu anlardan sonra gülme krizine girdi. “Arkadaşlar siz de kusura bakmayın. Allah’ım sen beni affet” diyen Özat, gülmesine hakim olamazken o anlar sosyal medyada gündem oldu. Musa Yıldız daha sonra yaptığı açıklamada tripodunun kırıldığını söyledi.


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youtube transfer
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