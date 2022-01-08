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Son dakika transfer haberi: Yok artık Vida! Dünyanın en zengin kulübü Beşiktaş'ın yıldızını istiyor

08.01.2022 12:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş, Vida'yla yolları ayırmaya hazırlanıyor. Siyah-beyazlıların sözleşme uzatmayı planlamadığı Hırvat savunmacıya Suudi Arabistan destekli bir fon tarafından satın alınan ve dünyanın en zengin kulübü unvanının sahibi olan Newcastle United talip oldu. İngiliz ekibinin dışında Udinese ve Bordeaux'da da Vida'yla ilgilenen kulüpler arasında yer alıyor.

Son dakika transfer haberi: Yok artık Vida! Dünyanın en zengin kulübü Beşiktaş'ın yıldızını istiyor
Domagoj Vida

Domagoj Vida

HIR Hırvatistan
Yaş: 33 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Beşiktaş
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Sezon sonu takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Beşiktaş'ın deneyimli savunmacısı Vida için Avrupa ekipleri sıraya girdi. Watford'un ciddi bir ilgisinin olduğu bilinen Hırvat futbolcuya dünyanın en zengin kulübü Newcastle United da talip oldu.

WATFORD'A RAKİP ÇIKTI

Sabah'ın haberine göre, Domagoj Vida'ya ara transferde ilgi artmaya devam ediyor. Hırvat stopere 2.5 yıllık sözleşme teklifi yapan ve devre arası transferini gerçekleştirmek isteyen İngiliz kulübü Watford'a rakip çıktı.

DÜNYANIN EN ZENGİN KULÜBÜNÜN RADARINDA

Premier Lig'den Newcastle United ile birlikte Fransa Ligue 1'den Bordeaux ve İtalya Serie A'dan Udinese, 32 yaşındaki oyuncuyu gündemine almış durumda. Beşiktaş ile daha önce yaptığı görüşmelerden istediğini alamayan Vida'nın da karar aşamasında olduğu, sezonu siyah-beyazlı kulüpte tamamlayıp tamamlamamak ile ilgili değerlendirme yaptığı belirtildi.


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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Futbol Kulübü
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