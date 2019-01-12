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İşte Ryan Babel'in yeni takımı

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 12.01.2019 22:50 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre; Beşiktaş'ın Hollandalı yıldızı Ryan Babel, Premier Lig ekibi Fulham ile anlaşmaya vardı. Transferin salı günü açıklanması bekleniyor.

İşte Ryan Babel'in yeni takımı

Beşiktaş'ta bu sezon kendisinden beklenen performansı sahaya yansıtamayan ve siyah beyazlı kulüple sözleşme uzatma şartlarında anlaşamayan Hollandalı futbolcu Ryan Babel, İngiltere'nin yolunu tutuyor.

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan yıldız futbolcu, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Fulham ile anlaşma sağlarken, Beşiktaş Kulübü'nün de İngiliz ekibi ile pazarlık halinde olduğu öğrenildi. Transferin birkaç gün içerisinde sonuçlanması ve Ryan Babel'in yeni kulübü ile sözleşme imzalaması bekleniyor.

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Öte yandan Hollandalı futbolcu sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı 'Uçan kartal' paylaşımı ile transferle ilgili dedikodulara yeşil ışık yakmış oldu.

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Anahtar Kelimeler:
ryan babel Beşiktaş fulham

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