Son dakika transfer haberleri: Bir an önce gitmek istiyor Fenerbahçe'den Hull City'e 3. transfer! Dimitris Pelkas'a Acun Ilıcalı kancası

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe Jorge Jesus liderliğinde mutlak şampiyonluk hedeflerken, transferde de oldukça hareketli günler geçiriyor. Birçok ismi kadrosuna katan Sarı-Lacivertli ekipte ayrılıklar da gündeme gelirken, Allahyar ve Ozan Tufan'ın ardından bir ismin daha Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'e gitmesi gündemde.

AYRILMAK İSTİYOR

Fenerbahçe'nin Yunan futbolcusu Dimitrios Pelkas, görüşmeleri sürdürdüğü öğrenilirken, transfer önümüzdeki hafta netlik kazanacak. 28 yaşındaki oyuncunun da takımdan bir an önce ayrılmak istediği biliniyor.

BEKLENTİ 4 MİLYON EURO!

Sarı-lacivertliler, Pelkas'ı da satarak önemli bir gelir daha elde etmek istiyor. Bilindiği gibi Hull City, Fenerbahçe'den Ozan Tufan ve Allahyar'ı kadrosuna katmıştı. Kanarya, İranlı santrfor Allahyar'dan 4.5 milyon euro, Ozan Tufan'dan ise 3 milyon euro kazandı. Fenerbahçe, Pelkas'ın satışından yaklaşık olarak 4.5 milyon euroluk gelir bekliyor. Fenerbahçe'nin hali hazırda elinde 20 yabancı futbolcu bulunuyor. Bu yüzden kadroda düşünmediği oyuncularla bir an önce yolların ayıracak.

33 MAÇTA 5 GOL

Fenerbahçe'ye transfer olduğundan beri inişli çıkışlı bir grafik çizen Pelkas, 2020 yılında PAOK'tan 2.2 milyon euroya transfer edildi. Güncel piyasa değeri 4.5 milyon euro olan tecrübeli futbolcu 26 kez Yunan Milli Takım forması giydi.

Dimitrios Pelkas, Fenerbahçe formasıyla geçtiğimiz sezon 33 resmi maçın 13'ünde ilk 11'de yer aldı. 28 yaşındaki Yunan oyuncu bu karşılaşmalarda 5 golle takımına katkıda bulundu.



