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Son dakika transfer haberleri: Bir an önce gitmek istiyor Fenerbahçe'den Hull City'e 3. transfer! Dimitris Pelkas'a Acun Ilıcalı kancası

17.07.2022 13:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika spor haberi... Portekizli çalıştırıcı Jorge Jesus ile yeni sezon hazırlıklarına hız kesmeden devam eden Fenerbahçe'de parola mutlak şampiyonluk... Kadrosuna kattığı yeni isimlerle sezona bambaşka bir başlangıç yapmak isteyen Sarı-Lacivertli ekip, birçok isimle temaslarına devam ederken, kadrodan ayrılacak isimler de merak konusu. Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'e 2 isim gönderen Fenerbahçe'de İngiliz ekibine üçüncü transferi de oldukça yakın. İşte detaylar...

Son dakika transfer haberleri: Bir an önce gitmek istiyor Fenerbahçe'den Hull City'e 3. transfer! Dimitris Pelkas'a Acun Ilıcalı kancası
Dimitris Pelkas

Dimitris Pelkas

YUN Yunanistan
Yaş: 29 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe Jorge Jesus liderliğinde mutlak şampiyonluk hedeflerken, transferde de oldukça hareketli günler geçiriyor. Birçok ismi kadrosuna katan Sarı-Lacivertli ekipte ayrılıklar da gündeme gelirken, Allahyar ve Ozan Tufan'ın ardından bir ismin daha Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'e gitmesi gündemde.

AYRILMAK İSTİYOR

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Fenerbahçe'nin Yunan futbolcusu Dimitrios Pelkas, görüşmeleri sürdürdüğü öğrenilirken, transfer önümüzdeki hafta netlik kazanacak. 28 yaşındaki oyuncunun da takımdan bir an önce ayrılmak istediği biliniyor.

BEKLENTİ 4 MİLYON EURO!

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Sarı-lacivertliler, Pelkas'ı da satarak önemli bir gelir daha elde etmek istiyor. Bilindiği gibi Hull City, Fenerbahçe'den Ozan Tufan ve Allahyar'ı kadrosuna katmıştı. Kanarya, İranlı santrfor Allahyar'dan 4.5 milyon euro, Ozan Tufan'dan ise 3 milyon euro kazandı. Fenerbahçe, Pelkas'ın satışından yaklaşık olarak 4.5 milyon euroluk gelir bekliyor. Fenerbahçe'nin hali hazırda elinde 20 yabancı futbolcu bulunuyor. Bu yüzden kadroda düşünmediği oyuncularla bir an önce yolların ayıracak.

33 MAÇTA 5 GOL

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Fenerbahçe'ye transfer olduğundan beri inişli çıkışlı bir grafik çizen Pelkas, 2020 yılında PAOK'tan 2.2 milyon euroya transfer edildi. Güncel piyasa değeri 4.5 milyon euro olan tecrübeli futbolcu 26 kez Yunan Milli Takım forması giydi.

Dimitrios Pelkas, Fenerbahçe formasıyla geçtiğimiz sezon 33 resmi maçın 13'ünde ilk 11'de yer aldı. 28 yaşındaki Yunan oyuncu bu karşılaşmalarda 5 golle takımına katkıda bulundu.


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