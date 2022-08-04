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Son dakika transfer haberleri! Galatasaray'da Victor Nelsson takımdan ayrılıyor! Okan Buruk dahil herkes şokta...

04.08.2022 15:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika transfer haberleri! Galatasaray'da Marcao'nun ardından Victor Nelsson da takımdan ayrılıyor. Sevilla'nın sarı-kırmızılılardan transfer ettiği Marcao'dan sonra İspanyol ekibi Galatasaray ile iyi ilişkilerini kullanıp Nelsson'u da kadrosuna katıyor. 25 milyon Euro serbest kalma bedeli olan Nelsson için 12 milyon Euro teklif yapan Sevilla, Galatasaray ile anlaşmak üzere. Sarı-kırmızılı taraftarlar Nelsson'un 25 milyon Euro'dan aşağı satılmasını istemiyor.

Son dakika transfer haberleri! Galatasaray'da Victor Nelsson takımdan ayrılıyor! Okan Buruk dahil herkes şokta...
Victor Nelsson

Victor Nelsson

DAN Danimarka
Yaş: 24 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Son dakika transfer haberleri! Galatasaray'da yeni sezon öncesi transfer çalışmaları devam ediyor. Takıma katılan oyuncuların yanında gidecek isimler de yavaş yavaş netleşiyor. Okan Buruk'un ayrılığına onay vermediği Nelsson için Sevilla ile anlaşılmak üzere...

25 MİLYON EURO SERBEST KALMA BEDELİ VAR

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23 yaşındaki Danimarkalı stoper Victor Nelsson'un serbest kalma bedeli 25 milyon Euro. Fakat Sevilla bu bedeli ödemek istemiyor. 12 milyon Euro'luk teklif yapan Sevilla'ya olumlu cevap veren sarı-kırmızılılarda taraftarlar yönetime tepkili.

7 MİLYON EURO ÖDENDİ

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Galatasaray'ın geçen sezon 7 milyon Euro bonservis ödenerek aldığı Nelsson, kısa süre içinde gösterdiği performansla taraftarın sevgilisi olmuştu. Nelsson'un sarı-kırmızılı ekipten ayrılmasını istemeyen Okan Buruk ise yönetime olumsuz rapor sundu.


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Okan Buruk Victor Nelsson galatasaray son dakika haberleri
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