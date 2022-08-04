Son dakika transfer haberleri! Galatasaray'da Victor Nelsson takımdan ayrılıyor! Okan Buruk dahil herkes şokta...

Son dakika transfer haberleri! Galatasaray'da yeni sezon öncesi transfer çalışmaları devam ediyor. Takıma katılan oyuncuların yanında gidecek isimler de yavaş yavaş netleşiyor. Okan Buruk'un ayrılığına onay vermediği Nelsson için Sevilla ile anlaşılmak üzere...

25 MİLYON EURO SERBEST KALMA BEDELİ VAR

23 yaşındaki Danimarkalı stoper Victor Nelsson'un serbest kalma bedeli 25 milyon Euro. Fakat Sevilla bu bedeli ödemek istemiyor. 12 milyon Euro'luk teklif yapan Sevilla'ya olumlu cevap veren sarı-kırmızılılarda taraftarlar yönetime tepkili.

7 MİLYON EURO ÖDENDİ

Galatasaray'ın geçen sezon 7 milyon Euro bonservis ödenerek aldığı Nelsson, kısa süre içinde gösterdiği performansla taraftarın sevgilisi olmuştu. Nelsson'un sarı-kırmızılı ekipten ayrılmasını istemeyen Okan Buruk ise yönetime olumsuz rapor sundu.



