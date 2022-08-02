Son dakika transfer haberleri! ''Ne yaptın be Yusuf!'' Yeni adresi sevenlerini derinden yaraladı...

Son dakika transfer haberleri! Yusuf Yazıcı'nın yeni adresi belli oluyor. Lille'in kadrosunda düşünülmeyen yıldız oyuncu, Fransız ekibiyle yollarını ayırıp yeni takımına imza atacağı iddia edildi. Yusuf'un yeni takımını duyan Trabzonsporlular sosyal medyada büyük üzüntü yaşadı.

"ANLAŞMA SAĞLANMAK ÜZERE"

İtalya basınında yer alan habere göre; Yusuf Yazıcı, Serie A'nın kalburüstü takımlarından Salernitana ile anlaşmak üzere. Lille'in yeni sezon planlamasında yer almayan yıldız oyuncunun İtalya'nın yolunu tutacağı iddia edildi.

"NE YAPTIN BE YUSUF"

Trabzonsporlu taraftarların çok sevdiği oyuncuların başında gelen Yusuf Yazıcı'nın kariyerinin böyle düşmesi bordo-mavili taraftarları derinden üzdü. Salernitana tercihi sonrasında sosyal medyadan yüzlerce mesaj atan Trabzonsporlu taraftarlar, "Ne yaptın be Yusuf!" şeklinde yorumlarda bulundu.



