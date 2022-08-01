Son dakika transfer haberleri! Sörloth bu kez koptu geliyor! Fenerbahçe iddialarına böyle yanıt verdi...

Son dakika transfer haberleri! Alexander Sörloth adım adım Türkiye'ye geliyor... Sarı-lacivertliler, Sörloth ile ciddi ciddi ilgileniyor. Red Bull Leipzig ile yolları ayırmaya hazırlanan Norveçli golcünün Fenerbahçe'ye transferi artık an meselesi.

FENERBAHÇE SÖZLERİNİ REDDETMEDİ

Sörloth ile yan yana gelen bir taraftar, kendisine Fenerbahçe iddiaları hakkında sorular yöneltti. Taraftarın, "Bugün RB Leipzig'den Alexander Sörloth ile birlikteyiz. Seni bekliyoruz Alex, Fenerbahçe'ye... Neler söylemek istersin?" sözlerine yanıt veren Sörloth, "Şu anda Leipzig'deyim ama bu sezon Fenerbahçe'ye iyi şanslar diliyorum" dedi. Fenerbahçe iddialarını reddetmeyen Sörloth için sarı-lacivertli taraftarlar epey heyecanlandı.

TRABZONSPOR 'DA GOL KRALI OLDU

2019-2020 sezonunda Trabzonspor'da gol kralı olan Norveçli golcü, sezon sonunda 20 milyon Euro bedelle transfer olmuştu. Alexander Sörloth, geçen sezonu La Liga ekiplerinden Real Sociedad'ta kiralık olarak geçirmiş, 42 maçta 7 gol 1 asistlik performans sergilemişti.



