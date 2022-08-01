SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Son dakika transfer haberleri! Sörloth bu kez koptu geliyor! Fenerbahçe iddialarına böyle yanıt verdi...

Son dakika transfer haberleri! Sörloth bu kez koptu geliyor! Fenerbahçe iddialarına böyle yanıt verdi...

01.08.2022 12:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika transfer haberleri! Trabzonspor'da gösterdiği performansla Avrupa'ya transfer olan fakat orada beklenilen performansı bir türlü sergileyemeyen Sörloth, adım adım Türkiye'ye geliyor. Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın gündemine gelen yıldız oyuncu, Beşiktaş'ın Weghorst'u transfer etmesinin ardından rotasını Fenerbahçe'ye kırdı. Sörloth ile biraraya gelen bir taraftar, kendisine Fenerbahçe iddialarını sordu. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika transfer haberleri! Sörloth bu kez koptu geliyor! Fenerbahçe iddialarına böyle yanıt verdi...
Alexander Sörloth

Alexander Sörloth

NOR Norveç
Yaş: 27 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Real Sociedad
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Son dakika transfer haberleri! Alexander Sörloth adım adım Türkiye'ye geliyor... Sarı-lacivertliler, Sörloth ile ciddi ciddi ilgileniyor. Red Bull Leipzig ile yolları ayırmaya hazırlanan Norveçli golcünün Fenerbahçe'ye transferi artık an meselesi.

FENERBAHÇE SÖZLERİNİ REDDETMEDİ

dffggf_3760

Sörloth ile yan yana gelen bir taraftar, kendisine Fenerbahçe iddiaları hakkında sorular yöneltti. Taraftarın, "Bugün RB Leipzig'den Alexander Sörloth ile birlikteyiz. Seni bekliyoruz Alex, Fenerbahçe'ye... Neler söylemek istersin?" sözlerine yanıt veren Sörloth, "Şu anda Leipzig'deyim ama bu sezon Fenerbahçe'ye iyi şanslar diliyorum" dedi. Fenerbahçe iddialarını reddetmeyen Sörloth için sarı-lacivertli taraftarlar epey heyecanlandı.

TRABZONSPOR 'DA GOL KRALI OLDU

335457

2019-2020 sezonunda Trabzonspor'da gol kralı olan Norveçli golcü, sezon sonunda 20 milyon Euro bedelle transfer olmuştu. Alexander Sörloth, geçen sezonu La Liga ekiplerinden Real Sociedad'ta kiralık olarak geçirmiş, 42 maçta 7 gol 1 asistlik performans sergilemişti.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Mourinho, Fenerbahçe'ye engel oldu!Mourinho, Fenerbahçe'ye engel oldu!
Jorge Jesus'un Altay Bayındır için söyledikleri gündem olduJorge Jesus'un Altay Bayındır için söyledikleri gündem oldu
Ronaldo'nun hayranları üzüntüden ağlıyor! Kahreden görüntü! ''Yalvardı...''Ronaldo'nun hayranları üzüntüden ağlıyor! Kahreden görüntü! ''Yalvardı...''
Anahtar Kelimeler:
fenerbahçe son dakika haberleri sörloth
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

2022 emekli promosyon ödemeleri 7 bin lirayı geçti...

2022 emekli promosyon ödemeleri 7 bin lirayı geçti...

Gerçek silahlarla savaş provası yaptılar!

Gerçek silahlarla savaş provası yaptılar!

Yok artık Balotelli! Yeni adresi taraftarları sinirden çileden çıkardı

Yok artık Balotelli! Yeni adresi taraftarları sinirden çileden çıkardı

Golü attıktan sonra heyecandan formasını çıkartınca sosyal medyada gündem oldu!

Golü attıktan sonra heyecandan formasını çıkartınca sosyal medyada gündem oldu!

Hakan Çalhanoğlu'ndan kariyer imzası

Hakan Çalhanoğlu'ndan kariyer imzası

Pazar günü imza atıyor! Kimse inanamıyor...

Pazar günü imza atıyor! Kimse inanamıyor...

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Herkes aşk yaşadıklarını konuşuyordu! Gerçek ortaya çıktı

Herkes aşk yaşadıklarını konuşuyordu! Gerçek ortaya çıktı

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Nike Air Max'i yakından tanımak ister misiniz? İşte özellikleri ve kullanıcı yorumları

Nike Air Max'i yakından tanımak ister misiniz? İşte özellikleri ve kullanıcı yorumları

Metabolizmanın yavaşlamasına neden olan kritik hata!

Metabolizmanın yavaşlamasına neden olan kritik hata!

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Çaysız yapamayanlar buraya! Nefis demli çaylarınız için en iyi elektrikli semaverleri sizin için seçtik!

Çaysız yapamayanlar buraya! Nefis demli çaylarınız için en iyi elektrikli semaverleri sizin için seçtik!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.