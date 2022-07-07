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Son dakika: Transferi günler öncesinden duyurmuş! Arda Turan'dan şifreli paylaşım

07.07.2022 10:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika spor haberi... Yeni sezonda çalışmalarına süratle devam eden Galatasaray yaptığı takviyelerle kadrosunu güçlendirmeye devam ederken, Abdülkerim Bardakcı ve Kazımcan Karataş transferleriyle taraftarı mutlu etmişti. Sarı-Kırmızılılar şimdi ise orta sahaya bir takviye yapmak isterken, son olarak Porto'da kiralık olarak forma giyen Sergio Oliveira ismi gündeme geldi. Sarı-Kırmızılılar'ın tecrübeli ismi Arda Turan'dan da günler öncesinden dikkat çeken bir paylaşım geldi. İşte detaylar...

Son dakika: Transferi günler öncesinden duyurmuş! Arda Turan'dan şifreli paylaşım
Sergio Oliveira

Sergio Oliveira

POR Portekiz
Yaş: 30 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Roma
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Yeni sezon hazırlıklarına hız kesmeden devam eden Galatasaray yeni hocası Okan Buruk ile kupa hasretini dindirmek isterken, transferde de nokta atışlar yapmak istiyor... Sarı-Kırmızılı ekip şu ana kadar birçok kulübün peşinde olduğu Abdülkerim Bardakcı ile Kazımcan Karataş'ı kadrosuna katarken, birçok isimle de temaslarını sürdürüyor.

SIRADAKİ HAMLE: ORTA SAHA!

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Özellikle orta saha bölgesine takviye yapmak isteyen Sarı-Kırmızılılar'ın listesi hayli kalabalıkken listenin başındaki isimlerden biri geçtiğimiz sezonu Porto'da kiralık olarak geçiren Sergio Oliveira olmuştu. Fenerbahçe'nin de gündeminde olan tecrübeli oyuncu için yabancı kaynaklarda Sarı-Kırmızılı ekibin büyük ölçüde anlaşma sağladığı ve resmi imzaların atılmasının an meselesi olduğu kaydedilmişti.

DETAYLAR DUYURULDU!

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Hatta haberde Galatasaray ve Oliveira arasında yapılacak sözleşmenin detaylarına da yer verilirken, Sarı-Kırmızılı ekibin Portekizli orta saha için 3 milyon Euro bonservis bedeli ödeyeceği, yıldız ismin bonuslar dahil 2.5 milyon Euro kazanacağı yazılmıştı.

PORTEKİZ'DE GÜNDEM!

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Portekizli gazeteci Pedro Sepulveda sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Sergio Oliveira'nın bir kaç gün içerisinde İstanbul'a gelerek Galatasaray ile sözleşme imzalayacağı, kulüp ve oyuncu arasında her konuda anlaşma sağlandığı iddiasında bulunmuştu.

MEĞER GÜNLER ÖNCE DUYURMUŞ!

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Galatasaray'ın tecrübeli isimlerinden Arda Turan da geçtiğimiz günlerde yaptığı bir paylaşımla merak uyandırmıştı. Beyaz-Mavi bir fon üzerine Sarı-Kırmızılı kalp koyarak attığı gönderi taraftarlarca merak uyandırırken, Turan'ın bu paylaşımının sebebinin son olarak aynı renklere sahip Porto'da forma giyen Oliviera transferini kastettiği anlaşıldı.


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Anahtar Kelimeler:
transfer Arda Turan fenerbahçe sergio oliveira
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