Son dakika transferi haberi: Galatasaray'da Yedlin'in yeni takımı herkesi şaşırttı! Beckham detayı...

Galatasaray'da gündem transferlere çevrildi. Torrent'in gelişinin ardından takımda memnun kalmadığı isimlerle teker teker yollar ayrılırken flaş gelişmeler yaşanıyor. Sarı-Kırmızılılarda sezon başında kiralanan Gustavo Assuncao ile sözleşme feshedilmişti. Sıradaki isim ise Yedlin...

BECKHAM KANCAYI TAKTI

Amerika basınında yer alan habere göre; Galatasaray'ın kadrosunda düşünmediği DeAndre Yedlin, David Beckham'ın sahibi olduğu Inter Miami'ye transfer olmak üzere. Serbest kalma bedeli bulunmayan Yedlin'in bedelsiz bir şekilde Amerika'ya her an transfer olabileceği yazıldı. Hatta Yedlin'in İstanbul'da bulunan evinde bulunan eşyalarını bile topladığı ve önümüzdeki günlerde bu transferin resmen açıklanacağı öğrenildi.

