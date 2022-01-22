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Son dakika transferi haberi: Galatasaray'da Yedlin'in yeni takımı herkesi şaşırttı! Beckham detayı...

22.01.2022 13:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'da transfer konusunda her gün sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sarı-Kırmızılı takımın başkanı Burak Elmas, Domenec Torrent'in raporu doğrultusunda takımda memnun olmadığı isimlerle yolları teker teker arıyor. Gustavo Assuncao ile sözleşmesini feshedefen Galatasaray'da sıradaki isim DeAndre Yedlin oluyor...

Son dakika transferi haberi: Galatasaray'da Yedlin'in yeni takımı herkesi şaşırttı! Beckham detayı...
DeAndre Yedlin

DeAndre Yedlin

ABD Amerika Birleşik Devletleri
Yaş: 29 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray'da gündem transferlere çevrildi. Torrent'in gelişinin ardından takımda memnun kalmadığı isimlerle teker teker yollar ayrılırken flaş gelişmeler yaşanıyor. Sarı-Kırmızılılarda sezon başında kiralanan Gustavo Assuncao ile sözleşme feshedilmişti. Sıradaki isim ise Yedlin...

BECKHAM KANCAYI TAKTI

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Amerika basınında yer alan habere göre; Galatasaray'ın kadrosunda düşünmediği DeAndre Yedlin, David Beckham'ın sahibi olduğu Inter Miami'ye transfer olmak üzere. Serbest kalma bedeli bulunmayan Yedlin'in bedelsiz bir şekilde Amerika'ya her an transfer olabileceği yazıldı. Hatta Yedlin'in İstanbul'da bulunan evinde bulunan eşyalarını bile topladığı ve önümüzdeki günlerde bu transferin resmen açıklanacağı öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü David Beckham
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