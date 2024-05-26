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SON DAKİKA: Trendyol Süper Lig'de küme düşen 4. takım Ankaragücü oldu!

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
26.05.2024 21:04
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Son dakika... Süper Lig'de Trabzonspor'a 4-2 mağlup olan Ankaragücü, İstanbulspor, Pendikspor ve Karagümrük'ün ardından lige veda eden 4. takım oldu. İşte detaylar...

SON DAKİKA: Trendyol Süper Lig'de küme düşen 4. takım Ankaragücü oldu!

Trendyol Süper Lig'de 38'inci ve son hafta heyecanı oynanan maçlarla birlikte sona erdi. Başkent ekibi Ankaragücü Trabzonspor deplasmanında 2-1 öne geçtiği maçtan 4-2 mağlup ayrılırken İstanbulspor, Pendikspor ve Karagümrük'ün ardından lige veda eden 4. takım oldu.

Ankaragücü'nün 25. dakikada penaltıdan Anastasios Chatzigiovannis'in atıtğı gole öne geçti. Trabzonspor maçın 63. dakikasında Edin Visca ile durumu 1-1 yaptı.

Kazanmaya ihtiyacı olan Ankaragücü 78. dakikada Ali Sowe ile 2-1 öne geçti. Trabzonspor 87. ve 90. dakikada Enis Destan'ın attığı gollerle 3-2 öne geçmeyi başardı. Enis Destan 90+7. dakikada penaltıdan attığı golle maçın skorunu belirledi. Bordo-mavililer 4-2'lik skorla galibiyete ulaştı.

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