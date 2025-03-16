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SON DAKİKA: Trendyol Süper Lig'e veda ettiler! Çaykur Rizespor-Bodrumspor maçının ardından küme düşen ilk takım Adana Demirspor oldu

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
16.03.2025 16:16
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Trendyol Süper Lig'de heyecan 28. hafta karşılaşmaları ile sürerken oynanan karşılaşmaların ardından Süper Lig'e ilk veda eden ekip belli oldu. İşte detaylar...

SON DAKİKA: Trendyol Süper Lig'e veda ettiler! Çaykur Rizespor-Bodrumspor maçının ardından küme düşen ilk takım Adana Demirspor oldu

Trendyol Süper Lig'de 28. hafta itibarıyla küme düşen ilk takım matematiksel olarak kesinleşti.

İLK KÜME DÜŞEN TAKIM BELLİ OLDU

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Ligde oynanan Çaykur Rizespor-Bodrum FK maçında ev sahibi ekip rakibine 2-0 mağlup olması sonrası Adana Demirspor'un bir alt kümeye düşmesi matematiksel olarak kesinleşti.

PUAN SİLME CEZALARI...

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Sezona Michael Valkanis yönetiminde başlayan Adana ekibinde 3 kez teknik direktör değişikliği yaşandı. Mavi-lacivertliler 3 kez de puan silme cezası ile karşı karşıya kaldı. TFF Kulüp Lisans Kurulu, Adana Demirspor’a 3 puan silme cezası verdi. Daha sonra ligin 23. haftasında oynanan Galatasaray müsabakasında sahadan çekilen Adana ekibine 3 puan silme cezası uygulandı.

Son olarak ise FIFA Disiplin Komitesi tarafından; Adana Demirspor Kulübü’ne toplam 1 dosyadan 6 puan tenzili cezası uygulandı.

26 MAÇTA 20 MAĞLUBİYET

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Ligde bu sezon 26 maça çıkan mavi-lacivertliler, 2 galibiyet, 4 beraberlik alırken, 20 mağlubiyet yaşadı. Ligin 28. haftasında bugün Bodrum FK’nın Çaykur Rizespor’u mağlup etmesiyle Adana Demirspor’un Trendyol 1. Lig’e düşmesi kesinleşti.

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