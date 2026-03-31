SON DAKİKA | Tugay Kerimoğlu'ndan TFF Başkanı'na tarihi tepki: "94 kere o formayı giydim, en karakterli diyemezsin!"

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun mevcut A Milli Takım için kullandığı 'En karakterli milli takım' ifadelerine efsane isim Tugay Kerimoğlu'ndan çok sert tepki geldi! Ay-Yıldızlı formayı tam 94 kez terleten Kerimoğlu, canlı yayında adeta ateş püskürdü. Hacıosmanoğlu'nun sözlerine kırılan efsane futbolcu, 'Bu takımın ne kadar kaliteli olduğunu anlat ağzımı açmam ama en karakterli diyemezsin' diyerek geçmiş jenerasyonlara sahip çıktı.

Emre Şen

A Milli Futbol Takımımızın yeşil sahadaki mücadelesi kadar, saha dışındaki tartışmaları da gündem yaratmaya devam ediyor. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun mevcut jenerasyon için kullandığı "En karakterli milli takım" ifadeleri, geçmiş yıllarda Ay-Yıldızlı formaya hizmet etmiş efsane isimleri derinden yaraladı.

Bu talihsiz açıklamaya en sert ve en net tepki ise Türk futbolunun gelmiş geçmiş en büyük orta sahalarından biri olan, Galatasaray ve Blackburn Rovers efsanesi Tugay Kerimoğlu'ndan geldi.

"AĞZIMI AÇMAM AMA..."

Yorumculuk yaptığı spor programında Hacıosmanoğlu'nun bu sözlerini değerlendiren Tugay Kerimoğlu, geçmiş jenerasyonların karakterinin sorgulanmasına adeta isyan etti. Mevcut milli takımın kalitesine saygı duyduğunu ancak kullanılan "en karakterli" sıfatının geçmişe büyük bir saygısızlık olduğunu vurgulayan efsane isim, şu çarpıcı ifadeleri kullandı:

"Bu milli takımın ne kadar güzel ve kaliteli olduğunu anlat, ağzımı açmam. Ama 94 kere sırtımda Milli formayı taşıdığım yerde 'en karakterli milli takım' diyemezsin!"

GEÇMİŞ JENERASYONLARA SAHİP ÇIKTI

A Milli Takım formasını tam 94 kez terleterek 2002 Dünya Kupası dünya üçüncülüğü gibi sayısız tarihi başarıda başrol oynayan Tugay Kerimoğlu'nun bu haklı isyanı, sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı.

Şimdi gözler, bu sert tepkinin ardından TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun yapacağı olası bir düzeltme açıklamasına çevrilmiş durumda.

