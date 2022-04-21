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  4. Son dakika: Tümer Metin, Rüştü ve Nobre'den sonra Larin! Fenerbahçe'den Beşiktaş'a transfer çalımı...

Son dakika: Tümer Metin, Rüştü ve Nobre'den sonra Larin! Fenerbahçe'den Beşiktaş'a transfer çalımı...

21.04.2022 12:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu Cyle Larin takımdan ayrılıyor. Siyah-beyazlı takımın yaptığı sözleşme teklifini az bulduğu için kabul etmeyen Larin, sezon sonunda serbest kalıp ezeli rakip Fenerbahçe'ye imza atacak. Yükselen performansıyla milli takıma kadar yükselen ve Kanada'nın Dünya Kupası'na katılmasında büyük rol oynayan Larin, büyük ihtimalle Fenerbahçe forması giyecek. İşte detaylar...

Son dakika: Tümer Metin, Rüştü ve Nobre'den sonra Larin! Fenerbahçe'den Beşiktaş'a transfer çalımı...
Cyle Larin

Cyle Larin

KAN Kanada
Yaş: 27 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Beşiktaş
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Son dakika haberleri... Fenerbahçe'den Beşiktaş'a yıllarca unutulmayacak cinsten bir transfer çalımı geliyor. Bu rekabet geçmişte Tümer Metin, Nobre ve Rüştü gibi isimlere sahne olmuştu. Şimdi de Beşiktaş ile sözleşme uzatmayan Larin ile devam ediyor...

MENAJERİ FENERBAHÇE'YE ÖNERDİ

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Fenerbahçe, Beşiktaş ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Cyle Larin ile yakından ilgileniyor. İki taraf arasında menajer aracılığıyla kontak kuruldu.

Kanadalı oyuncunun, siyah-beyazlı idarecilerle görüşmeleri olumsuz ilerliyor. Menajeri oyuncusunu Fenerbahçe'ye önerdi.

Kartal'ın çifte kupa kazandığı sezonda müthiş bir kanat forvet performansı gösteren 27 yaşındaki oyuncuya sarı-lacivertliler yakın ilgi gösterdi. Larin bu yaz Beşiktaş'tan ayrılabilir ama İstanbul'da kalabilir.

RAKAMLAR ORTAYA ÇIKTI

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Kanarya, şartlarını öğrenmek için Cyle Larin'in menajeri ile ilk teması kurdu. Larin 2 milyon euro maaş, imza parası ve 3 yıllık sözleşme istedi.

Maaşında indirime gitmesi durumunda sarı-lacivertli formayı giyme ihtimali bir hayli yüksek. (Takvim)


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