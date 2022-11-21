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  4. Son dakika: Türk basınının usta isimlerinden Hıncal Uluç hayatını kaybetti! Acı haberi sosyal medyadan duyurdular...

Son dakika: Türk basınının usta isimlerinden Hıncal Uluç hayatını kaybetti! Acı haberi sosyal medyadan duyurdular...

21.11.2022 07:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Türk basınının usta isimlerinden gazeteci ve televizyoncu Hıncal Uluç, 83 yaşında hayatını kaybetti. Uluç, geçtiğimiz günlerde yoğun bakıma kaldırılmıştı. Bir süredir yoğun bakımda olan duayen gazeteci Uluç, hayata gözlerini yumdu. Acı haberi, yazar Faik Çetiner verdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Hıncal Uluç için başsağlığı mesajı yayımladı. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika: Türk basınının usta isimlerinden Hıncal Uluç hayatını kaybetti! Acı haberi sosyal medyadan duyurdular...

Son dakika: Bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden Türk basının usta isimlerinden Hıncal Uluç yaşamını yitirdi. 83 yaşında hayatının kaybeden duayen gazeteci son olarak Sabah Gazetesi ve A Spor'da yayınlarına devam ediyordu. Sağlık sorunları nedeniyle 8 Temmuz'da yoğun bakıma alınan ve sonrasında da taburcu edilen Hıncal Uluç, kısa süre sonra yeniden yoğun bakıma alınmıştı. 1 aydır yoğun bakımda bulunan Uluç, hayatını kaybetti.

Uluç'un vefat haberini Yazar Faik Çetiner, "Hıncal Uluç vefat etti. Uluç ailesinin başı sağ olsun." sözleriyle duyurdu.

BİR BÖBREĞİNİ KAYBETMİŞTİ

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Hıncal Uluç, 8 Temmuz Cuma sabahı yoğun bakıma alınmıştı. Uluç, daha önce bir böbreğini kaybetmişti. Son zamanlarda ise diğer böbreği de iflas etmiş ve kan zehirlenmesi nedeni ile yoğun bakıma alınarak entübe edilmişti. Yaklaşık üç ay önce kalçası kırılmış ve by-pass ameliyatı da geçirmişti. By-pass'ın ardından Hıncal Uluç'un akciğerlerinde de sorun olduğu tespit edilmiş ve sürekli olarak yoğun bakımda tutulmaya başlanmıştı.

'Atatürk haddini bilseydi bugün biz burada oturamıyorduk' Hıncal Uluç'un bu sözleri çok konuşulmuştu! 'Atatürk haddini bilseydi bugün biz burada oturamıyorduk' Hıncal Uluç'un bu sözleri çok konuşulmuştu!

"ÇOK DİRENDİ AMA..."

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Ender Bilgin: "Hıncal Uluç yakın zamanda kardeşini kaybetti. Büyük üzüntü yaşadı. Mayıs'tan beri hastalığından dolayı bölüm bölüm yoğun bakımda olmak üzere hastanede yaşam savaşı veriyordu. Çok direndi ama bu zamana kadarmış. Allah rahmet eylesin. Nur içinde yatsın" (A Spor)

"GÖZÜNÜ AÇIP, KIRPMAYA BAŞLAMIŞTI"

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Sabah gazetesi yazarı Yavuz Donat, Hıncal Uluç ile ilgili detaylı bilgileri geçtiğimiz aylarda vermişti. Donat, "Beyin kusursuz çalışıyor. Kalp sağlam. Akciğer ve Böbrek de öyle. Uzun süre uykudaydı. Geçen ay, "Makinenin fişi çekildi" ve uyandırma sürecine girildi. Doktorlar, bir an önce uyanması için, "tıbbi müdahalede" bulunmadılar. Kendiliğinden uyanmasını uygun gördüler. Önceki gün, 3 Ağustos Çarşamba, Hıncal ilk kez gözünü açtı sonra yine uykuya daldı. Dün, 4 Ağustos Perşembe, gözünü açıp kapatmaya başladı. Sonra yine uyku." demişti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 83 yaşında hayatını kaybeden gazeteci, yazar ve spor yorumcusu Hıncal Uluç için başsağlığı mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, "Vefatını üzüntüyle öğrendiğim, basın dünyamızın önemli isimlerinden gazeteci, yazar ve yorumcu Sayın Hıncal Uluç'a Allah’tan rahmet, yakınlarına, sevenlerine, okurlarına ve medya camiamıza başsağlığı diliyorum." ifadesini kullandı.

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CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI FUAT OKTAY: HINCAL ULUÇ'UN VEFATINI ÜZÜNTÜYLE ÖĞRENDİM

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 83 yaşında hayatını kaybeden gazeteci, yazar ve spor yorumcusu Hıncal Uluç için başsağlığı mesajı yayımladı.

Oktay, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Basın dünyamızın duayen isimlerinden usta gazeteci, yazar ve yorumcu Hıncal Uluç’un vefatını üzüntüyle öğrendim. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve medya camiamıza başsağlığı diliyorum." ifadesini kullandı.

İMAMOĞLU: AİLESİ VE SEVENLERİNE BAŞSAĞLIĞI DİLİYORUM

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medyadan paylaştığı mesajında "Vefat haberini aldığımız Gazeteci Hıncal Uluç’a Allah’tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diliyorum" ifadelerine yer verdi.

HINCAL ULUÇ KİMDİR?

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Hıncal Uluç, 1 Kasım 1939 tarihinde Kilis'te dünyaya geldi.

İlkokula Bandırma'da başlayan Uluç, babasının subay olması dolayısıyla çok sayıda ilde öğrenimine devam etti. Uluç, lise eğitimini Ankara'da tamamladı.
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'den mezun olan Hıncal Uluç gazetecilik mesleğine Yenigün gazetesinde başladı.1967'de askerden döndükten sonra mesleğe spor yazarlığıyla devam etti.

Hıncal Uluç, bir dönem Haşmet Babaoğlu ve Kenan Onuk İle NTV'de 90 Dakika programını yaptı.

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