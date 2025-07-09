SON DAKİKA: Türk futbol tarihinde rekor kırılıyor! Orkun Kökçü Beşiktaş'da...

Jurasek ve Tammy Abraham transferleri ile taraftarlarını heyecanladıran Beşiktaş, şimdi de Türk futbol tarihine geçecek bir başka anlaşmayı açıklamaya hazırlanıyor. Milli yıldız Orkun Kökçü ile her konuda anlaşan siyah beyazlı yönetim, Portekiz ekibi Benfica’yı da ikna ederek transferde mutlu sona ulaştı. İşte transferin detayları…

RAKAMLAR BELLİ OLDU!

Yıldız futbolcu Orkun Kökçü ile önceki günlerde anlaşan Beşiktaş’ın, Benfica ile de anlaşmasının ardından transfer netleşti. Transferin detayları da resmen belli oldu. Beşiktaş yıldız oyuncu için Benfica’ya 30 M€ bonservis bedeli öderken, Milli futbolcuya ise yıllık 6 milyon eurodan 5 yıllık sözleşme ödeyecek. Transferde önemli rol oynayan menajer Fali Ramadani ve Ahmet Bulut’a da menajerlik parası ödenecek.

CUMA AÇIKLANMASI BEKLENİYOR…

Portekiz ekibi Benfica’nın Beşiktaş'a gönderdiği mesajda cuma gününe kadar sözleşme kağıtlarının gönderileceğini ifade etti. Kara kartal’ın Orkun Kökçü’yü Cuma günü resmen açıklanacağı belirtildi.

TÜRK FUTBOL TARİHİNİN EN PAHALISI OLACAK!

Türkiye’de bu zamana kadar yapılan en pahalı transfer 19.50 mil. € bedel ile Fenerbahçe’nin kadrosuna kattığı Youssef En-Nesyri transferiydi. En pahalı yerli transfer listesinde de yine Fenerbahçe’den 15 milyon euro bedel ile Cengiz Ünder yer aldı. Beşiktaş böylelikle transferde bir Türkiye rekoru kırarak Orkun Kökçü’yü açıklayacak.