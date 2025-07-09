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SON DAKİKA: Türk futbol tarihinde rekor kırılıyor! Orkun Kökçü Beşiktaş'da...

Transfer çalışmalarına tüm hızıyla devam eden Beşiktaş, Türk futbol tarihinde bir rekor kırarak Orkun Kökçü transferini bitirdi. Daha önce Orkun Kökçü ile anlaşan siyah beyazlılar, Benfica’nın da inadını kırarak oyuncuyu renklerine bağladı.

SON DAKİKA: Türk futbol tarihinde rekor kırılıyor! Orkun Kökçü Beşiktaş'da...
Burak Kavuncu
Orkun Kökçü

Orkun Kökçü

TR Türkiye
Yaş: 25 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Benfica
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Jurasek ve Tammy Abraham transferleri ile taraftarlarını heyecanladıran Beşiktaş, şimdi de Türk futbol tarihine geçecek bir başka anlaşmayı açıklamaya hazırlanıyor. Milli yıldız Orkun Kökçü ile her konuda anlaşan siyah beyazlı yönetim, Portekiz ekibi Benfica’yı da ikna ederek transferde mutlu sona ulaştı. İşte transferin detayları…

RAKAMLAR BELLİ OLDU!

SON DAKİKA: Türk futbol tarihinde rekor kırılıyor! Orkun Kökçü Beşiktaş da... 1

Yıldız futbolcu Orkun Kökçü ile önceki günlerde anlaşan Beşiktaş’ın, Benfica ile de anlaşmasının ardından transfer netleşti. Transferin detayları da resmen belli oldu. Beşiktaş yıldız oyuncu için Benfica’ya 30 M€ bonservis bedeli öderken, Milli futbolcuya ise yıllık 6 milyon eurodan 5 yıllık sözleşme ödeyecek. Transferde önemli rol oynayan menajer Fali Ramadani ve Ahmet Bulut’a da menajerlik parası ödenecek.

CUMA AÇIKLANMASI BEKLENİYOR…

SON DAKİKA: Türk futbol tarihinde rekor kırılıyor! Orkun Kökçü Beşiktaş da... 2

Portekiz ekibi Benfica’nın Beşiktaş'a gönderdiği mesajda cuma gününe kadar sözleşme kağıtlarının gönderileceğini ifade etti. Kara kartal’ın Orkun Kökçü’yü Cuma günü resmen açıklanacağı belirtildi.

TÜRK FUTBOL TARİHİNİN EN PAHALISI OLACAK!

SON DAKİKA: Türk futbol tarihinde rekor kırılıyor! Orkun Kökçü Beşiktaş da... 3

Türkiye’de bu zamana kadar yapılan en pahalı transfer 19.50 mil. € bedel ile Fenerbahçe’nin kadrosuna kattığı Youssef En-Nesyri transferiydi. En pahalı yerli transfer listesinde de yine Fenerbahçe’den 15 milyon euro bedel ile Cengiz Ünder yer aldı. Beşiktaş böylelikle transferde bir Türkiye rekoru kırarak Orkun Kökçü’yü açıklayacak.

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