Son dakika: Türk futbolu bitiyor mu? Sosyal medya ayağa kalktı...

Son dakika haberi: Süper Lig'de 13 hakemin liste dışı bırakılmasının ardından yankılar sürüyor. Deprem etkisi yaratan olay sonrası Mete Kalkavan, liste dışı kalmamasına karşın hakemliği bırakma kararı almıştı. Bu gelişmenin ardından perde arkasında daha da büyük olayların yaşandığı ve TFF'nin çıkmaz bir sokağa girdiği iddia edildi.

"DEPREME HAZIR OLUN!"

Sosyal medyada dolaşan bu iddiaları doğrular nitelik bir paylaşım yapıldı... Yayıncı kuruluş yorumcusu ve eski hakem Deniz Çoban, sosyal medya hesabından yeni bir gelişme yaşanacağına işaret etti. Çoban, "Depreme hazır olun" ifadelerini kullandı.

YENİ BİR KRİZ! HAKEM KALMAYACAK...

FIFA kokartlı hakemlerimizden Halil Umut Meler ve Arda Kardeşler de Türkiye Futbol Federasyonu'na giderek görev almak istemediklerini MHK'ya bildirdi. Diğer hakemlerin de bu protestoya katılacağı ve Süper Lig'de maç yönetecek hakemin kalmayacağı iddia edildi.

