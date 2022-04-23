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Son dakika: Türk futbolunda Cüneyt Çakır krizi! Hareketi olay oldu...

23.04.2022 16:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Merkez Hakem Kurulu ilk görevlendirmesini yaparken büyük bir sıkıntı yaşadı. Antalyaspor - Kayserispor maçına atanan Cüneyt Çakır, yaşanan bir olay sonrası zor ikna edildi ve MHK’nın onay sisteminin butonuna 21.57'de bastı. Çakır'ın bu hareketinin altında yatan sebep belli oldu.

Son dakika: Türk futbolunda Cüneyt Çakır krizi! Hareketi olay oldu...

Son dakika haberleri: MHK'nin eski başkanı Ferhat Gündoğdu, içlerinde Cüneyt Çakır'ın da bulunduğu 12 hakemi tasviye etmiş ve sezon sonuna kadar liste dışı bırakmıştı. Yeni MHK Yönetimi'yle birlikte Cüneyt Çakır, Antalyaspor - Kayserispor maçına atandı. Ancak tecrübeli hakem, yaptığı hareketle MHK'ya soğuk terler döktürdü.

'SAAT 22:00'DE AÇIKLAYABİLDİ'

Sabri Çelik

Çiçeği burnunda Merkez Hakem Kurulu önceki gün sıkıntılı bir gün geçirdi ve 34. haftanın hakemlerini ancak saat 22.00'de açıklayabildi. Gün boyunca birçok şehir efsanesi sosyal medyada dolaştı, papatya falları arka arkaya açıldı! Haftanın hakemleri üzerinde tartışan Başkan Sabri Çelik ve ekibi tüm atamaları yaptı.

'ONAY VERMESİ GEREKİYORDU'

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Hatta kadro dışı kalan isimlerden Cüneyt Çakır'ın da Antalyaspor-Kayserispor maçıyla sahalara dönüşünün kapısı açıldı. Bütün kamuoyu bunu bekliyordu. Buraya kadar hiçbir sorun yoktu. Böylece Çakır için Dünya Kupası yani Katar yolu da açılmıştı. Atamanın resmiyet kazanması için Cüneyt Çakır'ın onay vermesi gerekiyordu.

'BİR TÜRLÜ ONAYLAMADI'

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Merkez Hakem Kurulu'nun kullandığı sistemde aldığı görevi onaylaması gereken tecrübeli hakem, bir türlü onay butonuna basmadı.

Çünkü Çakır'ın birlikte görev yaptığı yardımcıları Bahattin Duran ve Tarık Ongun kendisiyle beraber Antalyaspor-Kayserispor maçına atanmamıştı.

'ÇAKIR: YARDIMCILARIMI İSTİYORUM'

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Çakır'ın yanına bu karşılaşma için Deniz Caner Özaral ve Ali Tuna verildi. Çakır yıllardır hem içeride hem dışarıda bu ikili ile maç yönetiyordu. Saatler ilerliyordu.. Çakır'dan onay gelmeyince, MHK, "Seni bekliyoruz" diye uyardı. Çakır, "Yardımcılarımı istiyorum" dedi.

'KENDİSİ BİLİR!'

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MHK düşünmeye başladı ve konu TFF yönetimiyle de paylaşıldı. TFF yönetim kanadı MHK'ye "Konuyu siz kamuoyuna açıklarsınız. Kendisi bilir" dediği öğrenildi.

'SONUNDA ONAYLADI!'

MHK Başkanı Sabri Çelik, Çakır ile bir görüşme daha yaptı. Krizin büyümesini istemeyen Çakır saat 21.57'de onay vererek herkesi rahatlattı.

Ve 10 saat süren sıkıntı sonrası saat 22.00 gibi hakemler kamuoyu ile paylaşıldı

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