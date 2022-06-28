SON DAKİKA: Türk sinemasının efsanelerinden Cüneyt Arkın hayatını kaybetti! Battal Gazi, Kara Murat filmleriyle hafızalara kazınan Cüneyt Arkın neden öldü?

Cüneyt Arkın neden öldü? Sabah saatlerinde gelen son dakika haberine göre Yeşilçam'ın en sevilen isimlerinden biri olan Cüneyt Arkın hayatını kaybetti. Cüneyt Arkın'ın dün gece rahatsızlanarak Beşiktaş'taki bir hastaneye kaldırıldığı ifade edildi. Gerçek adı Fahrettin Cüreklibatır olan Cüneyt Arkın, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

GECE HASTANEYE KALDIRILDI

Usta oyuncu Cüneyt Arkın dün gece saatlerinde rahatsızlanarak Beşiktaş, Ulus'ta bulunan özel bir hastanede tedavi altına alındı. Eşi Betül Cüreklibatır ve yakınları hastaneye geldi. 85 yaşındaki oyuncu burada hayatını kaybetti.

Henüz aileden ve hastaneden bir açıklama yapılmadı.

Türk sinemasına damga vuran, yüzlerce filmde rol alan Cüneyt Arkın'ın çok sayıda ödülü bulunuyordu.

ÜNLÜLERDEN MESAJ

Orhan Gencebay: Hepimizin başı sağolsun. Son derece önemli bir sanatçıydı. Büyük izler bıraktı. Allah gani gani rahmet eylesin, çok eski arkadaştık. Son zamanlarda hastaydı. Durumu iyi değil diye duyuyorduk. Sinemamızda kimsenin yapamayacağı sahneleri gerçekleştirdi.



Nebil Özgentürk: Hepimizin başı sağolsun. Türkiye’de Cüneyt Arkın gibi ve benzeri pek çok isim gibi hiç değişmeyen ve halkın kalbine yerleşen büyük isimler vardır. Ben Cüneyt Arkın’ı Türk sinemasının ilk sekiz efsane ismi arasına koyarım. Kime sorsanız bir Cüneyt Arkın filmi anlatır. Belgeselini de yaptım ve 15 gün boyunca insan bu tür belgesellerde ciddi araştırmalar yapıyor sadece röportajın yanı sıra. Cüneyt abiyi çok da sevdim. Çok severdim. O kadar doğal sıcacık bir insandı ki çok Memleketçi, Cumhuriyetçi o konuda hiç taviz vermeyen bir insandı. Bir yanda halkın beğenilerini de çok düşünen fazla radikalleşmeyen, ortada giden bir siyasi yapısı olan biriydi. Ama bir yandan da halkın dertlerini sinemaya uyarlayan biriydi. Bir Cüneyt Arkın efsanesini bir daha bulamayabiliriz. Zor koşullarda halkın kalbine yerleşebilmiş ve insanların kabinde kalabilmiş insanlar biz bir ülke gibi bir insanı kaybetmiş bulunuyoruz. Bu insanlar dönemine göre çok büyük bir sinema mücadelesini başlattılar.

SON DAKİKA: TÜRK SİNEMASI CÜNEYT ARKIN'A AĞLIYOR!

Birçok unutulmaz filme imza atan Yeşilçam'ın ustası Cüneyt Arkın hayatını kaybetti. Yeşilçam'ın unutulmaz sanatçısı Arkın 1937 yılında doğdu. Kimliğinde Fahrettin Cüreklibatur yazıyordu.

Arkın, Eskişehir'in bir köyünde doğdu, yokluk içinde büyüdü. Çok çalışkandı, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni kazandı. Doktor oldu.

1963 yılında "Artist" dergisinin düzenlediği sinema artisti yarışmasına girdi ve birincilik aldı. Kariyerindeki dönüm noktası 1963'te askerliğini yaparken 1. Hava Jet Üssü'nde yönetmen Halit Refiğ ile tanışması oldu.

Askerlik bitince, 1964'te Halit Refiğ'in "Gurbet kuşları" filmiyle sinemaya adım attı.



