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Son dakika! Türkiye Futbol Federasyonu'dan yayın ihalesi açıklaması: Süre uzatıldı

14.02.2022 19:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi! Türkiye Futbol Federasyonu, yayın ihale sürecinin uzatıldığını ve yeni bir firmanın teklifte bulunduğunu açıkladı.

Son dakika! Türkiye Futbol Federasyonu'dan yayın ihalesi açıklaması: Süre uzatıldı

Son dakika haberi! Türkiye Futbol Federasyonu, yeni bir firmanın teklifte bulunduğunu belirterek yayın ihale sürecinin uzatıldığını duyurdu.

TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu tarafından 2022-2023 ve devam eden futbol sezonlarını kapsayan TFF Süper Lig ve TFF 1. Lig Müsabakaları Yayın Haklarının devri için düzenlenen ihaleye ilişkin olarak teklif verme süresi bugün itibarıyla sona ermiş ve yayın ihale komisyonu söz konusu teklifleri değerlendirmiştir. Avrupa'nın birçok liginde uygulanan örnek modellerden hareketle, gelişen teknolojiyi de baz alarak yeni ürünler ve farklı paket seçenekleri sunan ihale için yurt içi ve yurt dışından toplam 14 firma teklif vermiş olup, içlerinden bir tanesinin ayrıca sunduğu alternatif teklifle ilgili de istişare yapılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Federasyondan tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye Futbol Federasyonu tarafından 2022-2023 ve devam eden futbol sezonlarını kapsayan TFF Süper Lig ve TFF 1. Lig Müsabakaları Yayın Haklarının devri için düzenlenen ihaleye ilişkin olarak teklif verme süresi bugün itibarıyla sona ermiş ve Yayın İhale Komisyonu söz konusu teklifleri değerlendirmiştir.

"15 TEKLİF VERİLDİ"

Avrupa’nın birçok liginde uygulanan örnek modellerden hareketle, gelişen teknolojiyi de baz alarak, yeni ürünler ve farklı paket seçenekleri sunan ihale için, yurt içi ve yurt dışından toplam 14 firma, biri alternatif olmak üzere 15 teklif vermiş olup, içlerinden bir tanesinin sunduğu alternatif teklifle ilgili de istişare yapılmıştır.

Dünya genelinde yaşanan salgının etkilerine rağmen, TFF Süper Lig ve TFF 1. Lig Yayın Haklarının değerini bir kez daha gösteren tekliflerin en yüksek noktaya gelmesi için çalışmaların devam etmesine karar verilmiştir.

EK SÜRE TANINDI

Bu kapsamda; mevcut teklif veren kuruluşların eksikliklerini tamamlaması, tekliflerini revize etmesi için, tüm katılımcı firmalara, 18 Şubat 2022 Cuma günü saat 17.00’ye kadar ek süre tanınmıştır.

Ayrıca, bu süreçte yurt dışında da örnekleri görüldüğü üzere, kulüplerimizin de ortağı olacağı alternatif teklifin detaylı olarak değerlendirilmesi ve söz konusu firma ile tüm konuları görüşmek üzere toplantı organize edilmesi kararlaştırılmıştır.

Yayın İhale Komisyonu, kulüplerimiz için çözüm olacak tüm çalışmaları yaparak, kulüplerimizi rahatlatacak ihaleyi en kısa sürede sonuçlandırmayı hedeflemektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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