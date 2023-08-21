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Son dakika: Türkiye Futbol Federasyonu kararını verdi! Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'a müjde...

21.08.2023 21:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Türkiye'yi Avrupa'da temsil eden temsilcilerimiz Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor, hafta içinde rakipleriyle karşılaşacak. Hollanda Futbol Federasyonu'nun Avrupa arenasına çıkacak olan takımlarının maçlarını ertelemesinin ardından Türkiye Futbol Federasyonu'ndan da flaş bir hamele geldi. İşte detaylar...

Son dakika haberleri: Trendyol Süper Lig'de heyecan tüm hızıyla devam ederken, temsilcilerimiz de Avrupa arenasındaki maçlarına odaklandı. UEFA Şampiyonlar Ligi play-off'unda bulunan Galatasaray ile UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off'unda yer alan Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor, hafta içinde rakipleriyle karşı karşıya gelecek.

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Hollanda Futbol Federasyonu'nun Avrupa arenasında yer alacak olan takımların maçlarını ertelemesinin ardından Türkiye Futbol Federasyonu'ndan da flaş bir hamle geldi.

MAÇLAR ERTELENDİ

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Ajansspor'un haberine göre TFF; Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un gelecek hafta Süper Lig'de oynayacağı maçları erteledi.

Federasyonun, aldığı kararı kısa süre içinde açıklamasının beklendiği kaydedildi.

Ertelenen maçlar ise şu şekilde;

İstanbulspor - Galatasaray
Fenerbahçe - Başakşehir
Adana Demirspor - Beşiktaş

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