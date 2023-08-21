Son dakika: Türkiye Futbol Federasyonu kararını verdi! Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'a müjde...

Son dakika haberleri: Trendyol Süper Lig'de heyecan tüm hızıyla devam ederken, temsilcilerimiz de Avrupa arenasındaki maçlarına odaklandı. UEFA Şampiyonlar Ligi play-off'unda bulunan Galatasaray ile UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off'unda yer alan Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor, hafta içinde rakipleriyle karşı karşıya gelecek.

Hollanda Futbol Federasyonu'nun Avrupa arenasında yer alacak olan takımların maçlarını ertelemesinin ardından Türkiye Futbol Federasyonu'ndan da flaş bir hamle geldi.

MAÇLAR ERTELENDİ

Ajansspor'un haberine göre TFF; Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un gelecek hafta Süper Lig'de oynayacağı maçları erteledi.

Federasyonun, aldığı kararı kısa süre içinde açıklamasının beklendiği kaydedildi.

Ertelenen maçlar ise şu şekilde;

İstanbulspor - Galatasaray

Fenerbahçe - Başakşehir

Adana Demirspor - Beşiktaş

